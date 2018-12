Der MTV Moringen ist nicht zu bremsen

In Peine gelingen die Erfolge fünf und sechs in Serie

Den Ball im Blick: Darius Thorlümke.

Peine. Es läuft einfach beim MTV Moringen in der Badminton-Bezirksklasse! 7:1, 7:1, 6:2, 6:2, 6:2, 7:1 lauten die jüngsten Ergebnisse. Beim Doppelspieltag in Peine wurden die Erfolge fünf und sechs in Serie herausgespielt.