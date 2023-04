Fußball-Regionalliga: Remis in der Johannisau

In der Fußball-Regionalliga trennten sich am Mittwochabend die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz und der KSV Hessen Kassel mit einem 1:1 (0:1)-Remis. Die Führung durch Alban Meha in der 36. Minute per Foulelfmeter glich Tobias Göbel in der 79. Minute aus. 1586 Zuschauer sahen dieses Duell, das sehr zäh verlief. Schiedsrichterin Karoline Wacker stand im Mittelpunkt der Kritik.

1 / 107 Bis zur letzten Minute spannend verlief das Spiel der SG Barockstadt und des KSV Hessen Kassel. © Hartmut Wenzel

