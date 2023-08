Fußball: Eiterfeld reist zum Top-Favoriten nach Kassel

Auf Nils Wenzel (vorn) und Eiterfeld/Leimbach wartet am Sonntag eine schwere Aufgabe mit dem Auswärtsspiel beim Top-Favoriten CSC 03 Kassel. © Görlich

0:3 gegen Britannia Eichenzell auf eigenem Platz – den Auftakt in der Fußball-Verbandsliga hatte sich Neuling SG Eiterfeld/Leimbach ganz anders vorgestellt.

Eiterfeld - Was die Liga ansonsten noch so zu bieten hat, werden Trainer Florian Roth und sein Team am Sonntag miterleben: Um 15 Uhr wird die Partie im Jahnstadion beim Kasseler Traditionsklub CSC 03 angepfiffen. Und bei den meisten Verbandsliga-Trainern sind die „Rothosen“ oder „03er“, wie sie in Kassel genannt werden, der Topfavorit auf den Titel und den Aufstieg in die Hessenliga.

Mit der Verpflichtung der regionalliga-erfahrenen Marco Dawid, Jon Mogge und Kevin Nennhuber von Hessen Kassel hat die Mannschaft von Trainer-Urgestein Lothar Alexi (66) vor Saisonbeginn für Aufsehen gesorgt und ihre Ambitionen untermauert. Im hoch dekorierten Kader stehen zudem eine Menge Spieler, die höherklassige Erfahrung mitbringen. Im zehnten Jahr unter Alexi soll nun der Aufstieg in die Hessenliga glücken.

Dass das aber kein Selbstläufer werden dürfte, bekamen die 03er zum Auftakt bei der U23 der SG Barockstadt zu spüren, wo es eine unerwartete 1:2-Niederlage – obendrein garniert mit zwei Feldverweisen – gab. Ausgerechnet beim Nachwuchsteam der SG Barockstadt, dessen Trainer in den vergangenen Jahren – wer war? Florian Roth. Natürlich war der Eiterfelder am Sonntagnachmittag in Lehnerz zu Gast. Seine Erkenntnisse?

„Es war ein Verbandsliga-Spiel par excellence. Da war viel Körperlichkeit und Robustheit drin. Aber auch technischer Fußball. Das war schon gut“, sagt Roth. Man trete die Reise nach Kassel deshalb mit dem nötigen Respekt an. Florian Roth weiß, dass Fehler seiner Mannschaft auch am Sonntag wohl gnadenlos bestraft werden. Bei der Auftakt-Niederlage gegen Eichenzell leistete sich sein Team davon zu viele. „Wir haben eine junge Mannschaft und müssen uns in dieser Richtung erst noch entwickeln“, weiß der Trainer. Vor allem mit der ersten halben Stunde war der ehemalige Hessenligaspieler aber zufrieden. „Wir haben da gezeigt, dass wir schon verbandsligatauglich sind. Aber wir haben auch gesehen, dass man dafür nicht gleich Punkte bekommt“, so Roths Erkenntnis.

Neuzugang Kevin Preis ist in Urlaub, Torjäger Dominik Hanslik und Simon Schilling sind wieder ins Training zurückgekehrt, wohl aber noch keine Option für Sonntag. (Sascha Herrmann)