Basketball-Duelle mit den Schlusslichtern für ACT und CVJM

Die beiden Kasseler Basketball-Oberligateams treffen am Wochenende auf das jeweilige Schlusslicht der Tabelle. Die ACT-Herren empfangen am heutigen Samstag (17 Uhr, Emil-Junghenn-Halle) den MTV Kronberg II, die CVJM-Damen gastieren eine Stunde später beim TSV Krofdorf-Gleiberg II.

+ © Archivfoto: Andreas Fischer/nh Nach der Niederlage in Roßdorf sind die ACT-Herren Sechster, die Partie gegen Kronberg ist wegweisend. Mit einem Sieg können die Kasseler zwischen sich und den Abstiegsplätzen viel Platz schaffen. Bei einer Niederlage aber könnte es noch einmal eng werden. Das Team aus dem Taunus hat nur eines von zehn Spielen gewonnen – am zweiten Spieltag gegen die ACT. Für die Gastgeber geht es somit auch um Revanche. Trainer Hüseyin Eser, der zuletzt wegen einer Erkrankung fehlte, muss auf Eugen Haas Bild links/(beruflich verhindert) und Lionel Michelis (Bild rechts/privat verhindert) verzichten. „Wir sollten nach dem Hinspiel gewarnt sein“, so Eser, der aber optimistisch ist: „Wir müssen den Elan der letzten Wochen mitnehmen“. Besser arbeiten müssen die ACTer unter dem Korb, da gelangen den Kronbergern am zweiten Spieltag nämlich viele Punkte.

Die beiden ACT-Herrenteams in der -Landesliga genießen am Sonntag Heimrecht in der Junghenn-Halle. Um 14 Uhr trifft die ACT III auf den Tabellenführer Gießen Pointers III, gegen den die ACT zuletzt 59:82 unterlag. Anschließend (16 Uhr) hat es die zweite Mannschaft mit dem TV Wetzlar zu tun. Er belegt direkt vor der ACT III und hinter der ACT II Rang sieben.

Während Vellmars Oberliga-Damen spielfrei sind, steht der CVJM vor einer wichtigen Partie beim TSV Krofdorf-Gleiberg II. Wettenberg ist Letzter, hat aber nur zwei Punkte Rückstand auf die Kasselerinnen. Denen droht somit im Falle einer Niederlage wieder der Sturz nach ganz hinten. Vom Tabellenplatz der Mittelhessinnen lässt sich beim CVJM niemand blenden, das Hinspiel nämlich gewann das Schlusslicht in Kassel 73:41 – nach nur neun Punkten des CVJM in der ersten Hälfte.

„Krofdorf hatte uns vorher beobachtet und wir haben dann sehr oft den Ball im Aufbau verloren“, sagt Trainer Kevin-Stanley Jaster und ist sicher, dass das nicht wieder passiert. „Wir wollen etwas Zählbares mitnehmen“ so Jaster, der auf die gesundheitlich angeschlagene Natalie Schmitt, die verletzte Thurid Marten und die verhinderte Valeska Gräbe verzichten muss. Stephanie Simon rückt wieder in den Kader. (zgk)

Archivfotos: Andreas Fischer/nh