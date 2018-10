4:0-Sieg! SVG Göttingen mit frischem Wind

Göttingen. Die SVG Göttingen scheint nach dem 4:0 gegen den TSV Lamme in der Fußball-Landesliga wieder in die Spur zu kommen.

Göttingen 05 kassierte eine unnötige 1:2-Schlappe in Braunschweig-Lehndorf, während Hainberg und der TSV Landolfshausen/Seulingenmit klaren Siegen die Abstiegsränge verlassen konnten.

SVG Göttingen - TSV Lamme 4:0 (1:0). Der Sieg hätte noch höher ausfallen können. So verschoss Kapitän Florian Evers in der 46. Minute einen an Nicolas Krenzek verursachten Foulelfmeter. Die Gastgeber begannen sehr engagiert, spielten schnell in die Spitzen. Die verdiente 1:0-Führung erzielte Krenzek nach Pass von Jonas Grüneklee (28). Zuvor hatte Lammes Torwart Florian Schneider einen direkten Freistoß von Evers entschärft. Nach dem Wechsel brannten die Göttinger ein Offensiv-Feuerwerk ab, für das sie sich mit drei weiteren Treffern durch Jan Linde per Kopf, erneut Krenzek nach herrlicher Einzelleistung und Evers per direkt verwandeltem Freistoß belohnten. Lamme hatte der SVG-Power nichts mehr entgegenzusetzen. „Die Abläufe stimmen bei uns endlich wieder. Wichtig auch, dass die Null stand“, freute sich SVG-Trainer Dennis Erkner. - Tore 1:0 Krenzek (28.), 2:0 Linde (57.), 3:0 Krenzek (66.), 4:0 Evers (74.).

TSV Landolfshausen/Seulingen - SC Gitter 5:0 (2:0). Gegen direkte Gegner im Kampf um den Klassenerhalt ließ der TSV in der vergangenen Wochen viele unnötige Punkte liegen. Gegen den Tabellenfünften gelang jetzt der große Befreiungsschlag. „Heute haben wir fußballerisch eine Topleistung gezeigt und die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht“, freute sich TSV-Trainer Michael Kreter. Gegen den auswärts bisher so starken SC Gitter verpasste „La/Seu“ in der zweiten Hälfte sogar noch einen höheren Sieg, dennoch war Kreter restlos zufrieden: „Jetzt heißt es, auf dem Teppich bleiben und in den kommenden Wochen nachlegen!“ - Tore: 1:0 Kusch (10.), 2:0 Münter (39.), 3:0 Münter (59.), 4:0 Celik (60.), 5:0 Kraus (77.).

Lehndorfer TSV - Göttingen 05 2:1 (1:0). „Wir haben heute recht billige Gegentore kassiert“, haderte 05-Coach Philipp Käschel nach dem Spiel. Und meinte damit vor allem das 1:0 der Lehndorfer, als sich die Gäste im Spielaufbau einen Ballverlust leisteten und sich auskontern ließen. Zwar schaffte Moritz Bartels direkt nach der Pause per Kopf nach einer Ecke den Ausgleich, gegen kampfstarke Lehndorfer kam 05 aber nur noch zu wenigen Chancen, weil im entscheidenden Augenblick die letzte Konzentration fehlte oder die Schwarz-Gelben falsche Entscheidungen trafen. - Tore: 1:0 Roth (31.), 1:1 Bartels (47.), 2:1 Chandra (78.).

FT Braunschweig - SCW Göttingen 3:1 (1:1). „Wir haben uns hier auf die Defensivarbeit konzentriert, insofern lief nach vorn nicht viel“, so SCW-Coach Marc Zimmermann. Nach dem Halbzeitrückstand konnte Steffen Claaßen nach einem Freistoß per Kopf auf 1:2 verkürzen, und hätte der SCW in der Folgezeit zwei, drei Konter besser ausgespielt, wäre sogar noch der Ausgleich drin gewesen. Stattdessen kam der Tabellenführer in der Schlussminute per Elfer noch zum 3:1. - Tore: 1:0 Neudorf (30.), 2:0 Neudorf (45.), 2:1 Claaßen (52.), 3:1 Vrancic (90.+3).

SV Lengede - SC Hainberg 1:4 (1:2).Nach einem Doppelschlag zu Beginn durch Ziegner war die Partie nach dem Anschlusstreffer lange offen, Pfitzner mit seinem 13. Saisontor und Pampe machten den wichtigen Auswärtsdreier für Hainberg perfekt! - Tore: 0:1 Ziegner (9.), 0:2 Ziegner (11.), 1:2 Omelan (29.), 1:3 Pfitzner (77.), 1:4 Pampe (88.). (wg/luc-gsd)