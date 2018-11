Basketballer der ACT Kassel in der Schillerstraße auf Korbjagd

Die Basketball-Männer der ACT Kassel wollen in der Oberliga nach ihrem Sieg in Darmstadt nun heute (17.30 Uhr, Berufsschulzentrum) gegen Weiterstadt nachlegen.

Die Damen des TSV Vellmar hoffen, ihren Höhenflug gegen den SC Bergstraße (Samstag, 15, Großsporthalle) fortzusetzen, der CVJM Kassel gastiert in Groß-Gerau (Sa., 16 Uhr).

Oberliga Männer

Für die ACT-Herren ist die Partie gegen Weiterstadt richtungsweisend. Nach dem jüngsten Erfolg haben die Kasseler die Abstiegsplätze verlassen und könnten jetzt mit einem weiteren Erfolg vom achten Rang ein Stück nach vorn springen. Der Tabellenvierte ist nur zwei Zähler entfernt. Im Fall der sechsten Saisonniederlage droht dem Team von Trainer Hüseyin Eser dagegen ein längerer Aufenthalt im Tabellenkeller. Unglücklich ist, dass die Gastgeber nicht in auf ihre gewohnten Körbe in der Emil-Junghenn-Halle spielen, sondern ins Berufsschulzentrum in der Schillerstraße ausweichen müssen, womit ein Teil des Heimvorteils verloren geht. „Wir wollen jetzt auch zu Hause punkten“, sagt Eser, der auf Tim Schuster (verletzt) und Lionel Michelis (Zahn-OP) verzichten muss. Der Einsatz von Pablo Tayebi (Sprunggelenksverletzung) und Filip Popovic (private Gründe) ist fraglich. In erster Linie gilt es für die Kasseler, den starken Weiterstädter Sven Petri zu stoppen, der bislang im Schnitt rund 23 Punkte erzielt hat. „Das wird wieder ein Aufgabe für Cedric Toth“, so Eser.

Oberliga Frauen

Die Vellmarer Moskitos treffen auf den Tabellenvorletzten aus Seeheim-Jugenheim. Der TSV, zurzeit Zweiter, kann mit vollem Kader antreten, will das Spiel von Beginn an durch hohes Tempo diktieren und mannschaftlich weiter zusammenwachsen. Schließlich steht für die Moskitos am nächsten Wochenende das Spitzenspiel beim Tabellenführer Eintracht Frankfurt auf dem Programm. Der SC Bergstraße hat bisher zwei Partien gewonnen. Die Moskitos, bei denen Trainer Mensur Krasniqi nach seinem Urlaub wieder an der Seitenlinie steht, wollen den Zug der Südhessinnen zum Korb unterbinden.

Ganz andere Sorgen plagen die Frauen der CVJM Kassel, die ganz unten stehen. In Groß-Gerau erwartet das Team von Trainer Kevin-Stanley Jaster die nächste schwere Aufgabe, die Gastgeberinnen standen bis zur Niederlage gegen Vellmar am Vorwochenende an der Tabellenspitze. „Wenn alles gut läuft, können wir für eine Überraschung sorgen“, sagt Jaster. Kassel muss voraussichtlich nur auf Kristin Gampfer (privat verhindert) und Eda Tüfekci (beruflich verhindert) verzichten. Die Gastgeberinnen haben einen Mix aus vielen erfahrenen und einigen jungen Spielerinnen.

Landesliga Männer

Die beiden Landesliga-Herrenteams der ACT Kasel genießen am Sonntag Heimrecht im Berufsschulzentrum. Zunächst trifft ACT Kassel III um 16 Uhr auf Butzbach. Anschließend (18 Uhr) hat es ACT II dann mit dem Dritten Lich II zu tun. (zgk)