Basketballer melden Zuwachs und bestätigen Führungscrew

Der Basketball-Bezirk Nordhessen wird auch weiterhin von der bewährten Führungsmannschaft um Ilse Kühn (ACT Kassel) geleitet.

Beim Bezirkstag im Kasseler Goethe-Gymnasium mit Vertretern von zehn der 16 Vereine wurden die Vorsitzende, ihr Vertreter Detlev Kohles (CVJM Kassel), Jugendwartin Kris Gampfer (CVJM), Schiedsrichterwart Alai Barite (Bad Hersfeld) und Pressereferent Ralph Görlich (Fulda) ebenso einstimmig in ihren Ämtern bestätigt wie der Rechtsausschussvorsitzende Dr. Roland Demme (TSV Vellmar). Jessica Hau (Fulda), Katharina Hau (Vellmar), Dr. Frank Ehrenberg (CVJM Kassel) und Jörg Jakob (Borken) vervollständigen den Rechtsausschuss.

„Die Anzahl der Teams ist inzwischen stabil, sogar zuletzt wieder leicht angestiegen“, freute sich Kühn im Rückblick auf die abgelaufene Saison. Sie hofft zudem, dass es weiter bergauf geht. Zurzeit läuft noch der Bezirkspokal mit drei Damen- und sechs Herrenteams. In der kommenden Saison erfolgt die Übersendung der Spielberichtsbögen im Bezirk Kassel in allen Klassen ausschließlich per Email an die Staffelleiter. Beim Hessentag in Bad Hersfeld soll ein 3x3-Turnier stattfinden.

Schiedsrichterwart Alai Barite beklagte die weiter gesunkene Zahl der Referees. Auch der Umgang mit den Unparteiischen sei problematischer geworden, da gebe es in den Vereinen Handlungsbedarf. Auf Spieler, die mehrfach auffällig geworden seien, müsse eingewirkt werden. Im Spätsommer wird es zwei neue Schiedsrichterlehrgänge in Kassel und Fulda geben.

Ein- bis zweimal pro Jahr soll es künftig Treffen der Trainer im Bezirk geben zum Austausch. Kristin Gampfer plädiert für das Zulassen von Außer-Konkurrenz-Teams im Jugendbereich, der Bezirksvorstand steht dem weiterhin kritisch gegenüber. Ab der kommenden Saison werden die modifizierten U12-Regeln deutschlandweit verpflichtend vom DBB vorgegeben. Landestrainer Reiner Chromik stellte eine C-Trainer-Ausbildung im Bezirk Kassel für 2020 in Aussicht. Weiterhin möchte er alle zwei Jahre ein Trainer-Symposium in Nordhessen ausrichten.

Geehrt wurden die Meister ACT Kassel VI (Bezirksliga Herren), TSV Vellmar (Kreisliga Herren), ACT Kassel II (Bezirksliga Damen), FT Fulda (männliche U18, Mixed U14), CVJM Kassel (männliche und weibliche U16), ACT Kassel II (Mixed U12) und TV Bad Hersfeld (Mixed U10).