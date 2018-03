BG-Juniors in den Playdowns gegen Langen

Göttingen. Die BG Göttingen Juniors haben die Überraschung verpasst. Im direkten Duell um den letzten Playoff-Platz in der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (NBBL/U19) bei den Piraten Hamburg musste sich das Team von Juniors-Headcoach Hylke van der Zweep 69:76 (29:42) geschlagen geben. In den NBBL-Playdowns spielt das Göttinger Team nun in der ersten Runde zuhause gegen die Schoder Junior-Giraffen Langen um den Ligaverbleib.

Trotz des Ausfalls von Leistungsträger und NBBL-ALLSTAR Niko Schultz steigerten sich die Juniors und kämpften sich vor dem Schlussviertel zurück (50:58). Die Hypothek aus dem ersten Abschnitt war aber zu hoch, sodass sich die Göttinger 69:76 geschlagen geben mussten. BG Juniors: Bause 2, Jaschewski 6, De Vries 24, Heidelberg 19 (3 Dreier, 8 Rebounds), Barner, Lemmer 10, Tripp, Vogt 6, Uhlig 2. (gsd/nh)