BG-Juniors schaffen den Klassenerhalt

+ Klassenerhalt geschafft: Nikolas Schultz von den BG Göttingen Juniors. Foto: gsd/nh

Göttingen. Die BG Göttingen Juniors haben vorzeitig den Klassenerhalt in der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (NBBL) geschafft. Durch den 59:49 (21:27)-Erfolg bei den Schoder Junior-Giraffen Langen gelang dem U 19-Team von Juniors-Headcoach Hylke van der Zweep ein versöhnlicher Abschluss in den Playdowns. Das erste Duell vor drei Wochen in Göttingen hatten die Juniors, deren Saisonziel das Erreichen der Playoffs war, mit 84:67 gewonnen.