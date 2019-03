Ex-Meister ASC Göttingen vor der 3. Liga: Ja oder nein?

Göttingen – Die Männer des ASC 46 Göttingen schicken sich an, Meister in der 1. Basketball-Regionalliga Nord zu werden und sich damit sportlich für den direkten Aufstieg in die 2. Basketball-Bundesliga Pro B zu qualifizieren.

Am vergangenen Wochenende gewann das Team von Trainer Sebastian Förster sein Punktspiel am viertletzten Spieltag deutlich mit 85:67 (54:36) gegen den VfL Stade. Zum möglicherweise alles entscheidenden Spiel um den ersten Platz wird es wohl am vorletzten Spieltag kommen, wenn Spitzenreiter RSV Eintracht Stahnsdorf in die Sporthalle des Hainberg-Gymnasiums kommt.

Die spannende Frage, sollten die ASCer am Saisonende tatsächlich den Aufstieg schaffen: Wollen die Königsblauen, die Anfang der 80er Jahre dreimal deutscher Meister und zweimal Pokalsieger waren, denn überhaupt aufsteigen?

„Sicherlich wäre dies ein Quantensprung“, weiß auch ASC-Geschäftsführer Jörg Schnitzerling. Denn ein Aufstieg wäre mit enormen organisatorischem, aber auch finanziellem Aufwand verbunden. So müsste man in der Pro B in eine Sporthalle mit einer Kapazität von mindestens 500 Zuschauern ziehen. Hinzu kommt, dass eine bestimmte Anzahl von Jugendteams vergehalten werden muss. Ab der Saison 2019/20 muss eine Mannschaft in der Jugend Basketball Bundesliga (JBBL) spielen. 8350 Euro plus Mehrwertsteuer kostet allein die Teilnehmergebühr. Eine Kaution in Höhe von 15 339 Euro käme auf den ASC zu. Weitere 7000 Euro müssen vorab an die Pro B für die zentrale Vorauszahlung der Schiedsrichterkosten geleistet werden.

Hinzu kommt ein größerer personeller Aufwand. Ein Jugendkoordinator, ein Webmaster, ein Scouting-Verantwortlicher, ein Pressesprecher, ein Anti-Doping-Beauftragter, ein Schiedsrichterbetreuer müssen unter anderem gestellt werden.

„Wir werden die Entscheidung eines möglichen Aufstiegs mit allen Verantwortlichen in den kommenden Tagen ernsthaft besprechen. Es wird dann nur eine Lösung geben, die von allen gemeinsam getragen würde“, sagt Schnitzerling. Weder Spieler, noch Trainer Förster oder auch Rene Hampeis, einer der Verantwortlichen im ASC 46 für den Basketball, wollten sich zu einem möglichen Aufstieg äußern.

Gegen Stade legte der ASC mit den erstligaerfahrenen Marco Grimaldi oder Jorge Schmidt bereits in der ersten Halbzeit die Grundlage für den zehnten Sieg in Folge. So zog Nick Boakye immer wieder erfolgreich zum Korb der Gäste und war mit 17 Punkten erfolgreichster Werfer der Königblauen. Allein fünf Göttinger punkteten zweistellig, was für eine mannschaftlich geschlossene Leistung sprach.

ASC 46: Boakye 17, Husek 11/1 Dreier, Sprung 10, Jorge Schmidt 10/2, Julian Schmidt 10/1, Teichert 8, Borchers 7/1, Heidelberg 6/2, Kalus 4/1, Hagenström 2, Grimaldi, Paul. wg/gsd