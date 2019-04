Florschütz trifft dreimal für die 05-Junioren

Göttingen – Nach der Niederlage in Lohne haben sich die A-Junioren von Göttingen 05 in der Fußball-Niedersachsenliga sofort zurückgemeldet. Gegen den JFV Verden gab es einen ungefährdeten 5:1 (3:0)-Sieg.

Dadurch bleiben die Schwarz-Gelben in Schlagdistanz zu Tabellenführer Rehden. Norick Florschütz steuerte drei Treffer zum neunten Heimsieg im zehnten Spiel bei.

„Das war eine klare Sache“, meinte Trainer Jürgen Bock, der diesmal allein coachte, weil Nils Leunig mit Basketball-Erstligist BG Göttingen in Bayreuth war. Zeidan Turgay (21.) und Florschütz (27., 39.) brachten die Göttinger in der ersten Halbzeit mit 3:0 in Front. Torwart Marcel Jünke bewahrte die 05er vor einem Gegentor.

Nach der Pause war der Druck jedoch weg, Verden legte noch einmal zu. Doch Jannis Wenzel sorgte für das beruhigende 4:0 (65.). Hans-Hinrich-Lennart Schröder traf für die Gäste zum 1:4 (73.), doch mit seinem dritten Tor zum 5:1 (74.) machte Florschütz alles klar. Bock: „Sechs Teams kämpfen jetzt um den Aufstieg, wir sind als Zweiter dabei.“ Am 27. April geht es für 05 in Cloppenburg weiter. haz/gsd-nh