Für CVJM-Basketballerinnen endet mit Oberliga-Abstieg eine Ära

Mehr als ein Jahrzehnt lang spielte der CVJM Kassel auf überregionaler Bühne. In der Landesliga soll zur kommenden Saison der Neuanfang gelingen.

Die Geschichte

Basketball wird beim CVJM schon lange gespielt. Die größten Erfolge stellten sich in diesem Jahrzehnt ein. 2011 wurden die Damen Hessenmeister und stiegen in die Regionalliga auf. Dort spielten sie vor allem in ihrer ersten Saison groß auf. 2014 mussten die Kasselerinnen den schmerzlichen Gang nach unten in die Oberliga antreten. Nach fünf Jahren ging es nun noch einen Stock tiefer.

Die Gründe

„Der Niedergang kündigte sich an und hat überwiegend berufsbedingte Gründe. Häufig war der Trainingsbesuch schwach, ebenso die Teilnahme an den Spielen, insbesondere auswärts“, sagt Abteilungsleiter Detlev Kohles. Auch verließen viele Spielerinnen während der letzten Jahre die Region beruflich bedingt.

Zudem herrschte auf der Trainerposition nach dem Weggang von Felix Georg, der den CVJM 2011 in die Regionalliga geführt hatte und Ende 2013 aus dem Amt schied, nicht die nötige Kontinuität. Vor dem aktuellen Trainer Kevin-Stanley Jaster wirkten Jonas Fabis und Thomas Wodny nur kurzfristig.

Ein weiteres Problem: „Es fehlte am Nachwuchs. Erst seit etwa zwei Jahren kommen wieder mehr Kinder und Jugendliche zu uns“, sagt Kohles. Dennoch musste der Abstieg nicht sein, glaubt er: „Mit komplettem Kader haben wir gegen Teams von oben gewonnen, ersatzgeschwächt aber gegen die von unten verloren.“ Einmal fuhr die Mannschaft zu siebt zum Gegner, darunter drei Jugendliche.

Für den CVJM spielen derzeit zwei Damenteams und zwei in der weiblichen Jugend sowie ein Herrenteam und vier in der männlichen Jugend. Weil die Nachwuchsmannschaften nicht höherklassig spielen, suchen viele der Talente früh bei der ACT Kassel oder dem TSV Vellmar die größere sportliche Herausforderung. Wie etwa Masha Baberuxki, die im Oberligateam der Moskitos in Vellmar für Furore sorgt.

Die Konsequenzen

Auch wenn der Abstieg hätte verhindert werden können, bietet er dem CVJM eine Chance. Schließlich kamen viele der früheren Leistungsträgerinnen wie Natalie Gacal, Thurid Marten oder Stefanie Simon in die Jahre, Ex-Nationalspielerin Andrea Harder ist als Spielerin beziehungsweise Trainerin längst nicht mehr dabei. „Wir hätten den Umbruch lieber in der Oberliga vollzogen, nun müssen wir ihn eben in der Landesliga gestalten“, sagt Kohles und konkretisiert: „Wir wollen mit Trainer Jaster eine neue Mannschaft aufbauen, die eventuell in zwei Jahren den Wiederaufstieg in die Oberliga schaffen kann.“

Spielerinnen aus der eigenen Jugend, der zweiten Mannschaft und die wenigen verbliebenen der ersten wie Claudia Pastuszko, Angelina Gembries, Kristin Gampfer und Camila Catalán Lorca sollen sie bilden.

Unterstützung in seinem Bemühen findet Kohles nach wie vor bei den alten Weggefährten Manfred Bimber und Robert „Woody“ Werderich. Archivfotos: Ralph Görlich, Andreas Fischer