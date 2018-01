Jungstar Schultz: Auch die Oma happy

Nicht nur für ihn war es dieser besondere Tag. Für Nikolas Schultz ging der Festtag in der Lokhalle schon um 17 Uhr los. Der 2,07 m-Riese lief für die Nord-Mannschaft gegen den Süden im NBBL-Allstarspiel (elfte Auflage) auf. „Die Nervosität war schon hoch“, meinte der 18-Jährige hinterher, noch ganz unter dem Eindruck dieser Partie. „Ich glaube, ich habe ein gutes Spiel gemacht, auch wenn ich nicht allzu viel Spielzeit hatte.“

Immerhin stand der BG-Junior 12:21 Minuten auf dem Parkett. Seine Ausbeute waren immerhin fünf Punkte, darunter ein Dreier. Am Ende siegte die Nordauswahl 88:79 (36:26) gegen den Süden – es war erst der dritte „Nord-Sieg“. Die Nordlichter lagen alsbald vorn, ihr Erfolg geriet eigentlich nicht mehr in Gefahr. Klar, dass auch die gesamte Familie von Schultz in der Lokhalle war – samt Freunden und Bekannten. Und auch Niko Schultz‘ Oma in Katlenburg war angetan von ihrem Enkel.

Berlins Drescher MVP

Bester Werfer für die Nord-Männer war Hendrik Drescher von Alba Berlin mit 22 Punkten, der auch zum wertvollsten Spieler („MVP“) gewählt wurde. Für den Süden war Bayern Münchens Bruno Vrcic mit 17 Zählern am erfolgreichsten. Schlusswort Niko Schultz ganz ergriffen: „Das war ein Tag, den ich nicht vergessen werde.“ (gsd)