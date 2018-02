Je oller, je doller: 44 Punkte von Grimaldi

Basketball: Ex-Bundesligaspieler trägt maßgeblich zum 109:96 von Regionalligist ASC in Stade bei

+ Rekord für den Ex-Bundesligaspieler: Marco Grimaldi (rechts, gegen Lennart Stechmann) schenkte Stade 44 Punkte ein. Foto: zje/gsd

Göttingen. In der S-Arena hängt sein Trikot mit der Nummer 4 neben dem von Robert Kulawick (Nummer 5) an der Stirnseite neben der Anzeigetafel – eine besondere Form der Ehre. Bei der BG Göttingen hat Marco Grimaldi immer alles gegeben und erfolgreich in der Basketball-Bundesliga gespielt. Inzwischen geht der Point Guard „nur noch“ beim ASC Göttingen in der Regionalliga Nord (5. Liga) auf Korbjagd, wo er am vergangenen Wochenende auftrumpfte wie lange nicht mehr: Beim beeindruckenden 109:96-Auswärtssieg in Stade zimmerte Restaurant-Chef Grimaldi dem VfL sensationelle 44 Punkte in den Korb.