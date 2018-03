Rumpftruppe des ASC verliert 99:107 in Vechta

Göttingen. Die Regionalliga Basketballer des ASC 46 Göttingen mussten am vergangenen Wochenende beim SC Rasta Vechta eine schmerzliche 107:99 Niederlage hinnehmen. Schon im Vorfeld spitzte sich die Personalnot des Regionalligateams nach Erkrankung von Julian Schmidt und Verletzung von Greg Onwuegbuzie weiter zu. Mit nur fünf Stammspielern reiste das Team durch Spieler der 2. Mannschaft und des NBBL Teams ergänzt nach Vechta.

Nach verschlafenem Start (4:14) kämpfte sich der ASC angeführt von Kapitän Jorge Schmidt (29 Punkte) zurück ins Spiel. Mit 21:25 ging es in den zweiten Durchgang, bis zur Halbzeit führte der ASC sogar verdient mit 53:48. Nach der Halbzeit fanden die Gastgeber besser ins Spiel und glichen in der 23. Minute zum 55:55 aus. Von da an entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem sich kein Team absetzen konnte. 74:73 hieß es zu Beginn des letzten Viertels. Ein 12:2 Lauf ab der 35. Minute brachte die Vorentscheidung für Vechta. Zwar verkürzte der ASC durch Dreier von Boakye und Walazkovas in der 39. Minute nochmals auf 94:99. Doch die Hausherren blieben nervenstark an der Freiwurflinie und sicherten sich den Sieg.

ASC 46: Jorge Schmidt 29, Boakye 21, Sprung 17, Grimaldi 14, A. Onwuegbuzie 12, Walazkovas 6. (gsd/nh) Foto: nh