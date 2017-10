Veilchen Girls wollen in die WNBL-Playoffs

Göttingen. Mit einem fast unveränderten Kader gegenüber der Vorserie starten die Veilchen Girls der BG 74 Göttingen am Sonntag (12 Uhr) in die neue Spielzeit der Weiblichen Basketball-Bundesliga (WNBL). Erster Gegner in der Gruppe Nordost ist ALBA Berlin.

Wie alle sechs Teams in der Nordost-Staffel profitieren auch die Göttingerinnen von der neuen Regel, dass die Altersgrenze in der WNBL von 17 auf 18 Jahre angehoben wurde. Dadurch können die bisherigen Leistungsträgerinnen wie Lea Nguyen, Melanie Crowder, Jill Brand und Fenja Keune ein weiteres Jahr in der Nachwuchs-Bundesliga spielen.

Mit Anton Hefele steht dagegen ab sofort ein neuer Chef-Coach an der Seitenlinie. Hefele übernahm das Amt von Veilchen-Ladies-Trainer Giannis Koukos. Er soll die Spielerinnen des Jahrgangs 2003 näher an das WNBL-Team bringen und langfristig in das Team integrieren. „Ich will jede Spielerin verbessern. Die Mannschaft will aber die Playoffs erreichen“, sagt Hefele.

Der Göttinger Auftaktgegner hat es aber gleich in sich. Denn ALBA will unbedingt einen der ersten drei Plätze in der Nordost-Staffel erreichen, um den Einzug in die Playoffs klarzumachen. Härteste Konkurrenten dürften dabei der Deutsche Meister Girls Baskets Braunschweig-Wolfenbüttel sowie der TuS Lichterfelde sein. Die Berlinerinnen erreichten in der vergangenen Serie das Playoff-Halbfinale. SV Halle Junior-Lions und ChemCats Chemnitz komplettieren die Staffel. (raw)