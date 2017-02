ACT und Vellmar gefordert

Kassel. Die Basketball-Herren der ACT Kassel treffen in der 2. Regionalliga am Sonntag (17.30 Uhr) in der Emil-Junghenn-Halle auf die VfB Gießen Pointers. Hüseyin Esers Team braucht einen Sieg im Abstiegskampf. Die Damen des TSV Vellmar gastieren in der Oberliga am Sonntag (18 Uhr) in Hochheim. Der CVJM Kassel hat spielfrei.

Als Vorletzter liegen die ACT-Herren vier Punkte hinter dem Tabellenzehnten Bad Völklingen. Einen Zähler davor steht Trier II. Die Kasseler spielen noch sieben Partien, Völklingen fünf und Trier noch sechs. Sollten die ACTer verlieren, zieht einer der beiden Konkurrenten davon: Völklingen gastiert heute in Trier.

Den Kasseler Coach plagen personelle Sorgen. Neben dem am Daumen verletzten Pablo Tayebi fällt mit Dario Crnalic ein weiterer Spieler aus. Jonas Weitzel tritt am Sonntag zuvor im Nachwuchs-Bundesligateam in Göttingen an. Ob er anschließend noch spielen kann, ist ebenso unklar wie der Einsatz von Marcus Bernhart. In der letzten Partie zog er sich bei einem Zusammenprall eine Schulterprellung zu. Alex Moore, der berufsbedingt fehlte, ist wieder dabei. Hoffnung macht das Hinspiel, das die ACT mit 85:94 verloren haben.

Den Vellmarer Damen hilft am Sonntag in Hochheim nur ein Sieg, um den Abstieg zu verhindern. Das Hinspiel verloren sie mit 44:57. Voraussichtlich treten die Moskitos mit komplettem Kader an. (zgk)