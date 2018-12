Baunatalerin Pamela Dutkiewicz war in neuer Sat1-Show "Catch" zu sehen 

Teilnehmer fangen sich gegenseitig

+ © Sat1/Willi Weber Im Kreise ihres erfolgreichen Teams: die Baunataler Leichtathletin Pamela Dutkiewicz (Mitte). Vorn steht Comedian Luke Mockridge. © Sat1/Willi Weber

Die Baunataler Leichtathletin Pamela Dutkiewicz war am Freitag in der neuen Show "Catch" von Comedian Luke Mockridge zu sehen. Dort treten Teams in verschiedenen Fang-Disziplinen gegeneinander an.