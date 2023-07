Leichtathletik-DM: Baunataler Sprinterin Holly Okuku startet in Kassel

Von: Martin Scholz

Startklar: Holly Okuku startet zwar inzwischen für das Sprintteam Wetzlar, trainiert aber weiterhin im Baunataler Parkstadion. © andreas fischer

Die Baunatalerin Holly Okuku wird bei der Deutschen Leichtathletik-Meisterschaft in Kassel über 100 und 200 Meter an den Start gehen.

Baunatal – Der Start und die Kurve sind nicht so ihr Ding. „Auf der Zielgeraden ist dann allerdings meine Größe von Vorteil für mich“, sagt Holly Okuku, die bei der Deutschen Meisterschaft in Kassel (8./9. Juli) voraussichtlich über 100 und 200 Meter an den Start gehen wird. Im Sprintbereich der U20 ist die 18-Jährige inzwischen auch national eine feste Größe.

Zwar trägt die Schülerin des Kasseler Lichtenberg-Gymnasiums seit dieser Saison das Trikot des Sprintteams Wetzlar, aber das sei nur Formsache, betont Trainer Holger Menne: „Im vergangenen Jahr bekam Holly immer mehr Angebote von großen Vereinen. Dabei wollten wir weiter hier in Baunatal zusammen trainieren. Und Holly will in Kassel erst noch ihr Abitur machen, da kam ein räumlicher Wechsel nicht in Frage“, sagt Menne.

Okukus Bestleistung über 100 Meter liegt bei 11,40 Sekunden

Zu dem Wechsel zum Sprintteam, wo die verletzte Staffel-Europameisterin Lisa Mayer trainiert, sei es dann gekommen, weil der Verein Trainern und Athleten völlig freie Hand gibt. „Wir können machen, was wir wollen, keiner mischt sich ein“, sagt der Polizeibeamte Menne, der bald in den Ruhestand geht und dann noch intensiver ins Training mit Okuku einsteigen will.

Dabei hat das bisher schon ordentlich Früchte getragen. Bei 11,40 Sekunden steht inzwischen Okukus Bestleistung über 100 Meter. Und 23,62 Sekunden ist ihre schnellste Zeit über 200 Meter. Das sollte durchaus für das Finale im Auestadion ausreichen, liegt aber nicht in Okukus Fokus bei den Deutschen Meisterschaften. „Mein Saisonhöhepunkt ist die U20-EM in Jerusalem. Für Kassel will ich mir nichts vornehmen und alles möglichst locker sehen“, sagt Okuku.

Die Geduld von Trainer und Läuferin zahlt sich aus

Vorfreude auf die DM verspürt die Tochter von Olympia-Teilnehmerin Florence Ekpo-Umoh aber dennoch: „Im Stadion werden natürlich viele meiner Freunde und auch einige Lehrer sein. Da zu zeigen, was ich kann, ist schon was Besonderes“, sagt Okuku. Außerdem wird ihre Mutter am Wochenende beim Wettkampf vor Ort sein. „Sonst rufe ich sie immer nach dem Lauf an. Natürlich will sie alles genau wissen. Manchmal schaut sie sich auch die Livestreams an und analysiert dann später meine Läufe.“

Für die trainiert Okuku im Parkstadion am liebsten mit ihrer Trainingsgruppe des GSV Eintracht Baunatal, zu der Masha-Sol Gelitz, Lilly Müller und Finja Krug zählen.

„Wir gehen langsam voran, um die Talente richtig zu entwickeln“, beschreibt Holger Menne sein Trainingskonzept. Allein zehn Jahre hätten er und Okuku an ihrem aufrechten und raumgreifenden Laufstil gearbeitet. Scheinbar zahlt sich inzwischen die Geduld der beiden aus – obwohl noch U20-Athletin, könnte Okuku bald auch in der Frauenklasse eindeutige Akzente setzen. Einen wichtigen Versuch in dieser Richtung unternimmt die Baunatalerin am Wochenende im Auestadion. (Martin Scholz)