Baunataler Triathleten starten in Saison

Baunatal – „Jetzt soll es endlich losgehen. Die Sportler sind nach der langen Vorbereitung heiß auf die 2. Triathlon-Bundesliga“, sagte Trainer Martin Busch vom Team Brille 1 des KSV Baunatal vor dem Auftakt am Pfingstsonntag.

In der 2. Liga Süd treten 16 Teams aus Hessen, Baden-Württemberg, Thüringen, Saarland und Rheinland-Pfalz an. Nach Platz vier im Vorjahr wollen die VW-Städter diesmal noch weiter vorn landen und um den Aufstieg mitkämpfen. Doch die Aufgabe ist überaus anspruchsvoll in der aufgestockten Liga. „Da könnten wir bei Problemen in den Wettkämpfen auch im Mittelfeld landen“, sagt der Trainer.

Den ersten Hinweis auf den möglichen Saisonverlauf wird das Ergebnis beim 7. Woogsprint-Triathlon über 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen in Darmstadt geben. Hier starten Maurice Herwig, Dario Ernst, Florian Drexler, Dániel Borsányi sowie Tamas Papp und möchten das Vorjahresergebnis (6. Platz) auf jeden Fall toppen. Damit wollen sich die Baunataler von Beginn an in der Spitzengruppe der Liga festsetzten. Weiterhin gehörten Hendrik Münstermann und Oliver Lieblein zum Kader und könnten im weiteren Saisonverlauf noch eingesetzt werden.

Die Wettbewerbe:9. Juni: Darmstadt (Sprint); 22. Juni: Rothsee (Sprint); 30. Juni: Trebgast (Sprint); 24. August: Viernheim (Teamsprint); 1. September: Baunatal (Teamsprint)

Von Marco Berger