Baunatalerin ist die erste Präsidentin: Tanja Frank regiert Hessens Schützen

Verbandstag in Willingen

+ © Herbert Vöckel Gruppenbild mit neuer Präsidentin: Das HSV-Präsidium mit (von links) Jugendleiter Stefan Rinke, Sportleiter Otmar Martin, Vizepräsident Thomas Scholl, Präsidentin Tanja Frank, Vizepräsident Markus Weber und Schatzm eister Friedhelm Wollenhaupt. Foto: Herbert VöckEL © Herbert Vöckel

Die Sport- und Bogenschützen in Hessen haben eine neue Verbandsspitze. Mit Tanja Frank vom SSV Baunatal wurde erstmals in der 68-jährigen Geschichte des Hessischen Schützenverbandes eine Frau in das Präsidentenamt gewählt.