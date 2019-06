Kejeta gewinnt Halbmarathon in Hamburg

Athletin vom Laufteam Kassel deklassiert die Konkurrenz

Der nächste Sieg ist unter Dach und Fach: Die für das Laufteam Kassel startende Melat Yisak Kejeta hat am Sonntag den drittgrößten deutschen Halbmarathon in Hamburg gewonnen. Die 26-jährige Baunatalerin lief bei Temperaturen von über 30 Grad in 1:11:29 Stunden deutlich vor Vorjahressiegerin Gladys Jeptepkeny aus Kenia über die Ziellinie, die in 1:13:22 Stunden einen Rückstand von fast zwei Minuten hatte. Der Marathon-Olympiasieger von 2012, Stephen Kiprotich aus Uganda, siegte mit einer Zeit von 1:04:11 Stunden.

Für den Lauf in Hamburg hatten insgesamt mehr als 12 000 Läufer aus 85 Nationen gemeldet. Wegen der extemen Bedingungen erreichten allerdings nur 8600 Läufer das Ziel.

„Melat hat sich regelmäßig mit Wasser gekühlt und war bereits bei Kilometer 8 in Führung gegangen“, sagte Trainer Winfried Aufenanger. Kejeta bereitet sich jetzt auf den Marathon in Berlin vor. sol