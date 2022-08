Von Aumann bis Zickler: Bayern-Legends reisen mit 18 Spielern nach Allendorf

Von: Thorsten Spohr

Teilen

Er steht im Kader der Bayern-Legenden: Alexander Zickler wird in einer Woche in Allendorf auflaufen. Archi © dpa

Die Bayern Legends haben gestern ihren kompletten Kader für das Gastspiel in einer Woche beim FC Ederbergland in Allendorf bekanntgegeben. Mit 18 Spielern wird die Traditionsmannschaft des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München anreisen.



Allendorf/Eder – Noch eine Woche, dann kommen die Bayern-Legenden nach Allendorf. Beim gastgebenden FC Ederbergland laufen die Vorbereitungen für das Spiel der Traditionsmannschaft des FC Bayern München auf Hochtouren und die Hoffnung ist groß, am Samstag, 20. August, viele Fans bei bestem Fußballwetter in Allendorf begrüßen zu können.

In der vergangenen Woche kurbelte bereits die Nachricht vom Kommen von Altstars wie Klaus Augenthaler, Paulo Sergio oder Alexander Zickler den Kartenvorverkauf noch einmal an. 2000 Tickets sind mittlerweile verkauft. „Und wir gehen davon aus, dass es noch viel mehr werden“, sagte Heinfried Horsel, Vorsitzender des FCE, auch mit Blick auf den seit gestern endgültig feststehenden Kader der Bayern, die mit 18 Spielern nach Allendorf anreisen werden. Die Fans können sich auf folgende Spieler freuen: Giovane Elber, Claudio Pizarro, Martin Demichelis, Klaus Augenthaler, Paulo Sergio, Lucio, Hansi Pflüger, Alexander Zickler, Michael Tarnat, Ivica Olic, Marcel Witeczek, Markus Schupp, Michael Sternkopf, Carsten Lakies, die Torhüter Harald Dax, Bernd Dreher und Raimond Aumann sowie Lars Weichert.

Horsel und sein Team stecken mitten in den Planungen, getroffen wird sich regelmäßig. Gut 75 Helfer aus dem Verein, darunter zahlreiche Spieler, Trainer und Betreuer, stehen an dem Nachmittag als Helfer zur Verfügung, sei es am Einlass oder den Verpflegungsständen. Kurz nach dem Einlass ab 13 Uhr wird es ein Einlagespiel von zwei E-Jugendmannschaften des FC Ederbergland geben, ehe ab 14.15 Uhr der Musikzug Battenberg sein Können auf der Tartanbahn des Allendorfer Stadions zeigen wird. Das Spiel der Bayern-Legends gegen eine Traditionsauswahl des FCE wird um 15 Uhr angepfiffen.

Auch am Verkehrskonzept wird fleißig gearbeitet. Erstmals bei einem solchen Spiel gibt es einen Fahrradparkplatz: Der Kunstrasenplatz steht zur Verfügung, dort können die Räder an der Umrandung auch sicher angekettet werden. „Das passt in der heutigen Zeit und zu den ökologischen Zielen“, sagt Horsel, der hofft, „dass möglichst viele mit dem Rad anreisen werden“. Einzelheiten zum Verkehrskonzept sollen in der kommenden Woche veröffentlicht werden.

Karten sind in folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich: Sparkasse Battenberg in Battenberg und Allendorf, Frankenberger Bank in Frankenberg und Allendorf, Viessmann-Niederlassung in Frankenberg und SVA-Sportalm. Tickets können auch per E-Mail unter fab.briel@fcederbergland.de bestellt werden.

Die Karten kosten im Vorverkauf 12 Euro (Tageskasse 15), Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre zahlen 5 Euro. Kinder bis 7 Jahre haben freien Eintritt.