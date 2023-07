Beachhandball-Turnier beim Tuspo Waldau: Ein bisschen wie in der Karibik

Von: Lea-Sophie Mollus

Luisa Paul von den „Schweißperlen“ der HSG Ahnatal/Calden. © Dieter Schachtschneider

Beim traditionellen Beachhandball-Turnier des Tuspo Waldau spielten zahlreiche Handballer verschiedener Vereine der ganzen Region gegeneinander. Wir waren vor Ort.

Waldau – Karibik-Feeling? Kommt bei feinem, fast weißem Sand zwischen den Zehen definitiv auf. Darüber hinaus hat das, was an diesem Sonntagnachmittag auf dem Gelände des Tuspo Waldau passiert, aber wenig mit einem erholsamen Urlaub am Atlantischen Ozean zu tun. Weder der frische Wind bei 20 Grad Lufttemperatur unter bewölktem Himmel, noch die lauten Trillerpfeifen und Anfeuerungsrufe lassen einen gedanklich ins tropische Inselparadies abschweifen. Aber das macht gar nichts: Die Stimmung in der Nürnberger Straße ist trotzdem mehr als ausgelassen.

Nehmen ihre Sache ernst: Mattis Wellert (von links), Franziska Stumme und Jolee Dutenhöfer pfeifen die Spiele. © Dieter Schachtschneider

Den Grund dafür liefert der Tuspo Waldau mit seinem traditionellen Beachhandball-Turnier. An drei Tagen spielen Handballer aus Vereinen der ganzen Region gegeneinander, teilweise in gemischten Teams – sowohl was Geschlechter, als auch Vereinszugehörigkeit angeht. Und eben statt wie gewohnt auf glattem Hallenboden auf weichem Sand. Heute sind die rund 30 Junioren-Teams dran.

Markus Schulz, Trainer, Turnier- und Abteilungsleiter © Schachtschneider, Dieter

„Am Beach geht’s vor allem um Spaß“, sagt Markus Schulz, Turnier- und Abteilungsleiter beim Tuspo, über das Turnier, das mit kurzer Corona-Unterbrechung seit 1996 stattfindet. „Zur Eröffnung hatten wir die komplette deutsche Handball-Nationalmannschaft hier, Stefan Kretzschmar, Klaus-Dieter Petersen und Thomas Knorr, den Vater von Juri Knorr, zum Beispiel“, berichtet Mathias Jünemann euphorisch. Der 62-Jährige hat die Veranstaltung in Waldau damals initiiert: „Ich war immer dabei, habe extra meinen Urlaub verlegt oder erst gar keinen genommen“, so der Mann im schwarz-weiß-gestreiften Schiedsrichter-Trikot. „Jetzt hat Markus mich beerbt“, sagt er sichtlich erleichtert, die anspruchsvolle Organisation nach 33 Jahren als Abteilungsleiter abgegeben zu haben.

Mathias Jünemann, Initiator © Mollus, Lea-Sophie

Plötzlich ein stechender Pfiff, der das Gespräch übertönt. Er kommt von Jolee Dutenhöfer, die gerade gemeinsam mit Franziska Stumme und Mattis Wellert das Vereinsderby der ersten und zweiten Mannschaft der JSG Di/Wa/Wo überwacht. „Wir nehmen die Zeit und schreiben die Tore auf“, sagt die 14-Jährige. „Wir spielen heute nicht, kennen hier aber fast jeden“, erklärt sie ihre Anwesenheit.

Am Ende Zweiter: Lukas Schulz mit den C-Junioren der JSG Di/Wa/Wo. © Privat

Auf dem Sand geht’s jetzt in den Shootout. Beim Beachhandball werden nämlich nicht die einzelnen Treffer, sondern ganze Sätze gezählt. Und weil es 1:1 steht, versuchen nun jeweils fünf Werferinnen mit direkten Torwürfen den Sieg für ihr Team zu holen. Der größte Unterschied zum normalen Hallenhandball liegt aber woanders: „Am Beach darf man sich nicht anpacken“, erklärt Schulz. „Nur zustellen und den Ball blocken, ist erlaubt.“ So war es auch möglich, dass sein 14-jähriger Sohn am Vortag bei den Herren mitgespielt hat: „Sonst wäre er körperlich ja komplett unterlegen.“

Geburtstagskind Lea Hellwig © Mollus, Lea-Sophie

Aus der Richtung, aus der einem schon die ganze Zeit der leckere Geruch von frisch Gegrilltem in die Nase steigt, ertönt nun „Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebe Lea“ und so weiter. Alle singen mit, denn: Lea Hellwig, die auch in Waldau spielt, wird heute 14 Jahre alt – und verbringt ihren Ehrentag bei dem Turnier. „Ich hatte einfach Bock“, sagt sie.

Nicht zuletzt daran wird deutlich, wie stark der Zusammenhalt ist. „Die Gemeinschaft ist mit Abstand das geilste“, sagt Schulz stolz, Teil davon zu sein. „Handball ist wie eine große Familie.“ (Lea-Sophie Mollus)