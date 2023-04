FSG Bebra lauert auf Neuensteins Patzer

Von: Rainer Henkel

Sein Treffer entschied: Fabian Schleuchardt (rechts) traf spät für Bebra gegen Friedewald/Ausbach. © Alicia Kreth

Theoretisch ist für Fußball-Kreisoberligist FSG Bebra der Sprung an die Tabellenspitze möglich.

Bebra – Dann nämlich, wenn die Mannschaft von Trainer Andelko Urosevic am Sonntag, ab 15 Uhr, bei der SG Niederaula/Kerspenhausen gewinnt – und gleichzeitig Spitzenreiter Neuenstein daheim gegen Hohenroda verliert.

Während die Bebraner mit Rückenwind in die Partie gehen – sie gewannen zuletzt mit 1:0 bei Friedewald/Ausbach – mussten die Gastgeber sich dem Tabellenführer beugen: Neuenstein gewann mit 2:1 und nahm damit Revanche für die Niederlage im Kreispokalfinale.

„Die Jungs sind gut drauf“, sagt Bebras Spielausschussvorsitzender Frank Lecke. Es sei wichtig gewesen, in Friedewald doch noch den Dreier eingefahren zu haben – Fabian Schleuchardt traf sechs Minuten vor Schluss. „Das war ein schwerer Sieg, die Partie war lange offen, Friedewald hat mit Kampf dagegengehalten“, sagt Lecke. „Unser Mindestziel ist und bleibt der Relegationsplatz, da müssen wir gar nicht drumherum reden“, fährt er fort. „Und wenn Neuenstein schwächelt, beschweren wir uns auch nicht.“ Gegner Niederaula/Kerspenhausen tritt am Freitag bereits bei Dittlofrod/Körnbach an. Das Heimrecht wurde getauscht, um den Niederaulaer Platz zu schonen.

In Bosserode steigt ein Altkreisderby, das nur für eine der beteiligten Mannschaften noch größere Bedeutung für den Tabellenstand hat. Ab 17 Uhr spielt das abgeschlagene Schlusslicht SG Wildeck gegen die SG Gudegrund. Während die Wildecker, bei denen Meik Dickmann in der kommenden Serie an der Seitenlinie stehen soll, keine ernsthaften Chancen auf den Klassenerhalt mehr haben, wollen die Gudegrunder schnellstmöglich den Abstand nach unten vergrößern. Aktuell haben sie vier Zähler Vorsprung auf Steinbachs Reserve, die den Relegationsplatz belegt.

Interessierte Blicke nach oben dürfte dagegen noch der ESV Weiterode richten, der gegenüber dem Spitzenduo mit einem beziehungsweise zwei Spielen im Rückstand ist. Der ESV gastiert heute Abend in Friedlos und am Sonntag, ab 15 Uhr, beim abstiegsbedrohten Haunetal.

