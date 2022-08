Begegnung mit dem Ex-Team: VfL Wanfried gegen SVA II ist KOL-Spiel der Woche

Von: Marvin Heinz

Trainer Alexander Henke, hier noch im Jersey des SV Adler Weidenhausen II, trifft mit dem VfL Wanfried heute Abend auf seinen Ex-Verein. ARCHI © Nico Beck

Heute (18:30 Uhr) empfängt der VfL Wanfried in der Fußball-Kreisoberliga den SV Adler II. Für den neuen Wanfried-Coach Alex Henke ist das Aufeinandertreffen ein Wiedersehen mit seinem Ex-Team.

Wanfried - Bis zum 13. März 2022 war der Verwaltungsangestellte für die Reserve des SV Adler Weidenhausen verantwortlich. Nach einem 2:0-Sieg im Kellerduell der Fußball-Gruppenliga gegen den OSC Vellmar II trat Henke zurück und nannte vielschichtige Gründe für seine Entscheidung.

„Meine Ansicht und die der Mannschaft darüber, wie man in der Gruppenliga erfolgreich Fußball spielt, lagen irgendwann zu weit auseinander“, sagte Henke vor fünf Monaten im WR-Gespräch. In seiner Zeit auf dem Chattenloh entwickelte sich Henke vom Co- zum Cheftrainer.

Henke glückt Aufstieg in die Gruppenliga mit SVA II

2017 übernahm er den Trainerposten von Claus Brandl und musste im ersten Jahr den Gang in die Kreisoberliga antreten. Seine Farben verloren das Relegations-Rückspiel (2:0, 1:4) bei der FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz auf dramatische Art und Weise.

Nach Platz drei in der KOL-Spielzeit 18/19 folgte in der coronabedingt abgebrochenen Spielzeit 19/20 mit 2,41 Punkten im Schnitt aus 17 Spielen der Aufstieg in Gruppenliga. Und der SVA II kam nach dem Lockdown stark aus den Startlöchern und war prompt die heißeste Ware in der Gruppenliga.

5:1-Auswärtssieg in Reichensachsen, Last-Minute-Ausgleichstreffer zum 2:2 bei der SG K/H/D – elf Spiele, zehnmal in Folge ungeschlagen, 24 Punkte, Platz vier. Aber der erneute Corona-Abbruch bremste die Euphoriewellen der Mannschaft um den damaligen Torjäger Jerome Kirschner.

Den Rhythmus und die Begeisterung konnte die Henke-Elf nicht mit in die Saison 21/22 transportieren. Es folgte der Abstieg, abgeschlagen mit mageren 15 Punkte aus 30 Spielen auf dem Konto – und Henke zog im Laufe der Rückserie mit seinem Co-Trainer Robin Komorowski die Reißleine.

Henke: „Verbundenheit besteht immer noch“

159 Tage später trifft Henke nun auf seine ehemaligen Spieler. „Es ist für mich eine ganz besondere Partie, weil die Verbundenheit zum Verein immer noch besteht. Auch meinen Spielerpass habe ich noch in Weidenhausen“, sagt Henke, der in seiner Amtszeit viele Spieler entwickeln und fördern konnte: „Die Erfolge aber auch die Misserfolge werden immer im Gedächtnis bleiben.“

Die nun von Florian Grede trainierte Zweitvertretung des Hessenligisten kann Henke nur schwer einschätzen: „Ich habe mir die Aufstellung im Internet angeschaut. Da waren viele Unbekannte dabei. Insgesamt ist die Mannschaft eine Wundertüte, weil sie noch kein Pflichtspiel absolviert hat und immer Zugänge aus dem Hessenliga-Kader mit von der Partei sein können.“

Der 44-Jährige erwartet eine intensive Partie und sieht die Vorteile „aufgrund der Erfahrung und der individuellen Klassen“ bei den Gästen. Sein neues Team ist dagegen noch in der Findungsphase.

Das letzte Testspiel vergangene Woche beim thüringischen Kreisoberligisten SV Dingelstädt verloren die Brombeermänner ohne eine Handvoll Führungsspieler deutlich mit 0:4. „Uns fehlte ein Leader. Ich hoffe, wir holen uns das Selbstvertrauen in der Trainingswoche“, so Henke, der davon ausgeht, aus dem Vollem schöpfen zu können.

Doppelspieltag in der Fußball-Kreisoberliga

Der Freitag

SC Niederhone - TSV Waldkappel (18.30 Uhr).



SG FSA - FC Großalmerode (18.30 Uhr).

SG Abterode/Eltmannshausen - SG Sontra (18.30 Uhr).



SG Wehretal - SG Werratal (18.30 Uhr).

TSG Fürstenhagen - TSG BSA (19 Uhr).

Der Sonntag

TSV Wichmannshausen - SG Werratal (15 Uhr).

VfL Wanfried - TSG Fürstenhagen (15 Uhr).

SG FSA - SG Meißner (15 Uhr).

SG Abterode/Eltmannshausen - TSV Waldkappel (15 Uhr).

SG Wehretal - TSG Eschenstruth (15 Uhr).

SV Adler Weidenhausen II - FC Großalmerode (15 Uhr).