Kurs auf dem Werratalsee brachte Kindern und Jugendlichen den Sport näher

Begeisterung für den Segelsport geweckt

+ © Privat 17 Jugendliche und Kinder konnten sich darüber freuen, die Grundzüge des Segelsports kennenzulernen. © Privat

17 Kinder und Jugendliche zwischen acht und 20 Jahren nahmen am Samstag an einem sechsstündigen Segelkurs des Werratalsee Segelclub 1969 Eschwege (kurz WSCC) teil.

Eschwege - Die Sportjugend Werra-Meißner hat dieses Angebot in Zusammenarbeit mit WSCC-Jugendwart Bernd Pohle auf die Beine gestellt, bei dem zu Beginn die Theorie des Segelns im Vordergrund stand.

„Uns sind mithilfe des Vereins auch die ersten Versuche im Boot gelungen“, freute sich Luca Kunkel. Der Jugendsprecher der Sportjugend lobte Korvinian Pohle vom WSSC, der von seinen Regatta-Erfahrungen und sehr detailgetreu über die Knotenlehre berichtete.

Das weltweit in hohen Stückzahlen verbreitete Opti-Segelboot führt nur ein Segel und dient neben Freizeitzwecken als Einstiegsklasse für den Regattasport – auch für den Nachwuchs aus dem Werra-Meißner Kreis. „Die meisten Segler starten ihre Karriere in diesem Boot. Der Opti ist unsinkbar, kann nur schwer kentern, ist verhältnismäßig leicht zu segeln und man kann echt Spaß damit haben“, erzählte Jugendsprecherin Marie Friederich, die sah, wie in Kleingruppen Rennen gefahren wurden. Dabei wurden die Teilnehmer vom örtlichen DRLG abgesichert.

Die Rennen fanden aber noch nicht mit Segel statt, zum Einstieg war Paddeln angesagt. „Schön war es, dass die Kinder im Anschluss in die kleinen Segelboote durch einzelne Mitfahrten bei den Jugendlichen des WSSC reinschnuppern konnten“, berichtete Kunkel.

Erste Lenkversuche mit Steuerbord und Backbord verliefen noch nicht vollends erfolgreich: „Der ein oder andere ist dann auch noch nass geworden.“ (mhz)