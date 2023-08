Beide warten noch auf den ersten Zähler: SV Adler Samstag beim SC Waldgirmes

Fußball-Hessenliga

+ © Maurice Morth Torjäger Sören Gonnermann (Mitte) und sein SV Adler Weidenhausen warten noch auf den ersten Punktgewinn in der neuen Spielzeit. Den nächsten Anlauf nimmt die Mannschaft morgen beim SC Waldgirmes. © Maurice Morth

Zwei Spiele, zwei Niederlagen - so lautet die Startbilanz des SV Adler Weidenhausen nach dem zugegeben schweren Auftaktprogramm. Morgen steht der 3. Spieltag in Waldgirmes an.

Waldgirmes – Wenn der SV Adler Weidenhausen am morgigen Samstag zum SC Waldgirmes in den Lahn-Dill-Kreis reist, dann treffen um 14 Uhr am dritten Spieltag der Fußball-Hessenliga zwei Mannschaften aufeinander, die beide noch auf den ersten Punktgewinn in der neuen Spielzeit 23/24 warten.

Die zwei Niederlagen gegen RW Walldorf (3:4) und Türk Gücü Friedberg (0:5) sollen dem SV Adler nach Wunsch von Trainer Ronald Leonhardt dann aber nicht mehr in den Knochen stecken.

Der Blick zurück

Mit hängenden Köpfen verließen die Weidenhäuser Spieler am Samstagnachmittag das Spielfeld, nachdem zuvor die Gäste aus Friedberg lautstark ihren 5:0-Auswärtssieg feierten.

„Das Ergebnis war natürlich total daneben. Wenn du mit dem Kopf nur zwei Sekunden hinterher bist, wie beispielsweise beim Einwurf und in den Zweikämpfen vor dem 0:2, dann kommst du in dieser Liga nicht mehr ins Spiel, weil alles so zielstrebig läuft“, sagt Ronald Leonhardt.

Natürlich habe man die Fehler zu Wochenbeginn aufgearbeitet, aber auch positive Aspekte gefunden. 13 Abschlüsse verbuchte der SV Adler gegen Friedberg in der ersten Halbzeit, lag zur Pause dennoch mit 0:2 zurück: „Wenn wir gegen solche starken Gegner was holen wollen, dann müssen wir die Chancen eben nutzen und in der Defensive weniger Fehler machen. Das verzeiht die Hessenliga sonst nicht“, meint der Cheftrainer.

Der Blick nach vorne

Nichtsdestotrotz weiß der SV Adler spätestens seit der Vorsaison, dass es auch in Negativphasen vor allem gilt, die Ruhe zu bewahren: „Wir haben uns immer wieder aufgerappelt und lassen uns nicht umwerfen. Diese Aussage kam am Montag nach dem Spieltag auch aus der Mannschaft heraus, in der wir viele junge und auch neue Leute haben“, so Leonhardt, der beim SC Waldgirmes, gegen den man zu Hause mit 1:2 verlor und das Auswärtsspiel 2:2 endete, ein hochintensives Fußballspiel auf Kunstrasen erwartet.

Damals im vergangenen April drehte der SC eine frühe Führung durch Jan Gerbig in ein 2:1 um, die Weidenhäuser wiederum erkämpften sich in Unterzahl doch noch einen Zähler. Leonhardt sei sich sicher, dass nun die Spiele kommen würden, in denen man sich für guten Fußball belohnen könne.

Goebel wieder dabei

Personell ändert sich beim SV Adler Weidenhausen im Vergleich zum Friedberg-Spiel nur relativ wenig. Lediglich Mittelfeldstratege Luis Goebel kehrt nach überstandener Krankheit wieder zurück in den Kader, Johannes Klotzsch wird erneut für den verletzten Lucas Waßmann zwischen den Pfosten stehen.

Definitiv nicht dabei: Henrik Renke (Innenband), Valentin Stunz (Sprunggelenk) und Thomas Hammer (Aufbautraining nach Kreuzbandriss).

(Maurice Morth)