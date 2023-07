Bergablaufen ist Quälerei: Bjarne Pankow meistert 45 Kilometer durch Alpen

Fußball

+ © Sportfotograf.com Kann nicht nur Fußball: Bjarne Pankow aus Breitau beim Mittenwald-Trail in Bayern. © Sportfotograf.com

Dass er nicht nur Fußballspielen kann, das bewies jüngst Bjarne Pankow von der SG HNU bei einem Traillauf in Bayern.

Breitau/Garmisch-Partenkirchen - Mit seinem Verein, der SG Herleshausen/Nesselröden/Ulfegrund, musste der Fußballer Bjarne Pankow den Abstieg aus der Gruppenliga in die Kreisoberliga hinnehmen. Nun hat der 23-jährige Spielmacher in der trainingsfreien Zeit einen imposanten Aufstieg geschafft.

Der passionierte Läufer absolvierte Mitte Juni den Mittenwald-Trail, eine Strecke im Rahmen des Zugspitz-Ultratrail, Deutschlands größtem Traillauf-Event. Die Strecke über 45 Kilometern war mit 1920 Höhenmetern gespickt und verlangte Pankow alles ab.

„Ich gehe gerne an meine Grenzen“

„Ich gehe gern an meine Grenzen und darüber hinaus“, sagte der aus Breitau kommende Pankow noch vor dem Start, ehe er sich mit 3000 Läufern um 7 Uhr morgens an der Startlinie aufstellte. Auf den ersten Kilometer fand der gelernte Bankkaufmann schnell sein Tempo.

Die Pflichtausrüstung hatte er sich bereits ein Tag vorher fein säuberlich rausgelegt: „Wir müssen Laufrucksack, wasserdichte Jacke, Handschuhe, Mütze, Wasserbehälter mit mindestens einen Liter Fassungsvermögen, Notfallausrüstung, Navigationsuhr mit eingespeichertem GPS-Track der gewählten Strecke und ein Mobiltelefon mit eingespeicherter Nummer zum Absetzen von Notrufen dabeihaben, sonst dürfen wir nicht starten.“

4700 Kalorien verbraucht

Insgesamt verbrauchte Pankow 4700 Kalorien. „Bei den vier Verpflegungsposten hat es mir die Wassermelone angetan“, sagte er mit einem Lächeln. Aufwärts zum höchsten Punkt auf 2025 Metern über dem Meeresspiegel musste er sich quälen.

Unweit der legendären Kandahar-Abfahrt wurde Pankow im Anschluss von seiner Familie lautstark unterstützt. „Meine Freundin, meine Mutter, meine Oma und meine Schwester und ihr Freund sind mit der Alpspitzbahn in Richtung Gipfel gefahren. Von dort aus haben sie mich noch mal motivieren können“, sagte Pankow, der nach 31 Kilometer bergauf das Ziel in Garmisch-Partenkirchen schon sehen konnte.

Rund 1400 Höhenmeter auf 14 Kilometern

Rund 1400 Höhenmeter bergab verteilt auf 14 Kilometer waren für Pankow aber kein Zuckerschlecken. Im Gegenteil. „Der Bewegungsablauf bergab geht wahnsinnig in die Oberschenkel“, sagte der Schalke-Fan: „Ich war beim bergauf laufen gefühlt noch etwas schneller, weil ich abwärts vielleicht noch nicht die beste Lauftechnik habe.“

Trotzdem konnte der einstige Kicker des SV Adler Weidenhausen nach fünf Stunden und 44 Minuten Laufzeit im Ziel zufrieden sein. „Ich wollte neben dem Fußball mal was anderes probieren. Der Lauf hat in meinen Zeitplan gepasst und war eine gelungene Abwechselung. Ich werde auch weiter an Läufen dieser Art teilnehmen. Nächstes Mal werde ich vielleicht sogar die 60 Kilometer in Angriff nehmen.“ (Marvin Heinz)