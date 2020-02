Bergshäuser Volleyball-Damen erwarten TV Jahn zum Derby

Regionalligisten Vellmar und VSG auf Reisen Zuversichtlich gehen die Volleyballer des SSC Vellmar in ihr 13. Regionalligaspiel am Samstag ab 20 Uhr bei der SG Rodheim, dem Tabellenzweiten.

„Wir freuen uns auf die Rodheimer. Bisher haben die Spiele gegen sie am meisten Spaß gemacht“, sagt SSC-Kapitän Marc Löber und lobt die konstante Qualität und Fairness der erfahrenen Gegner. „Für uns ist es kein Wunder, dass die Rodheimer oben in der Tabelle dabei sind. Sie sind verdient Zweiter und für uns eine lockende Herausforderung“, so Löber. Er möchte mit seinem jungen Team an die Leistung des Spiels gegen die SSG Langen anknüpfen.