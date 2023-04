Weber trainiert mit sächsischen Leichtathleten in Rotenburg

Training in Rotenburg: Die Athletinnen und Athleten aus Dresden und Weissig mit ihren Gastgebern auf der Kunststoffbahn in Rotenburg - ganz links Trainer Wolfgang Weber. © LCM Rotenburg

Rotenburg/Bebra – Ein Dutzend junge Leichtathleten besuchten Rotenburg und Bebra zu einem Trainingslager, ein Erfolgstrainer kehrte in seine alte Heimat zurück: Wolfgang Weber hat mithilfe der LGA Rotenburg-Bebra und des LC Marathon Rotenburg den Besuch der jungen Sportler arrangiert. Sie kommen vom Dresdener SC und vom SC Weissig, zwei Vereinen, in denen Weber seit seinem Umzug in die sächsische Landeshauptstadt tätig ist.

Weber, der bis zu seiner Pensionierung Lehrer an der Jacob-Grimm-Schule in Rotenburg war und in seiner Tätigkeit bei der LG Alheimer zahlreiche Erfolgsathleten trainierte, hat auch in Dresden wieder Trainingsgruppen und engagiert sich zudem in der Trainerausbildung. Das Stabhochsprungtraining in Weissig bei Dresden baute er völlig neu auf; zuvor mussten Athleten, die die anspruchsvolle Disziplin ausüben wollten, in ein Leistungszentrum nach Halle/Saale wechseln.

„Ich bin den Verantwortlichen der LGA sehr dankbar dafür, dass sie eigens für uns die Stabhochsprunganlage im Stadion aufgebaut haben“, erklärt der Trainer, der zu einer der Trainingseinheiten zwischen Dienstag und Samstag seinen wohl erfolgreichsten Schützling vergangener Tage begrüßen wollte: Annika Lang, unter ihrem Mädchennamen Becker 2003 Vizeweltmeisterin im Stabhochsprung, hatte sich zum Training angesagt. Die Athleten - sie sind zwischen 14 und 26 Jahren alt und wohnten die Woche über in der Rotenburger Jugendherberge - „waren absolut begeistert, als sie das hörten“, berichtet Weber, der das Gefühl hat, „dass sportliche Erfolge im Osten der Republik noch einen höheren Stellenwert haben als in den alten Bundesländern“.

Ansonsten betont er, dass es mittlerweile keinerlei Unterschiede zwischen den Sportlern und der Herangehensweise an ihr Training gebe. Außer einer, die er scherzhaft nennt: „Bei den Sprungdisziplinen kannte ich es so, dass wir den Athleten gesagt haben, sie sollen ihren Anlauf um einen oder zwei Fuß verkürzen oder verlängern, wenn sie etwas ändern wollten. In Sachsen sagt man „Kaffeebohne“ statt „Fuß“ - niemand konnte mir bisher sagen, warum das so gesagt wird.“ Ob Fuß oder Kaffeebohne - eine Wiederholung des Trainingslagers im kommenden Jahr ist angedacht.

Von Rainer Henkel