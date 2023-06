Trainersuche findet ihr Ende: Frank Ihl wird neuer Coach der ETSV-Handballer

Von: Harald Triller, Maurice Morth

Frank Ihl (Mitte) wird künftig die ETSV-Handballer in der Bezirksoberliga trainieren: (von links) Wilhelm Güntheroth, Vizekapitän Philipp Haas, Kapitän Mike Guthardt und Michael Spannknebel begrüßen voller Hoffnung den neuen Coach. © Harald Triller

Nach dem Abstieg aus der Handball-Landesliga und dem geplanten Abschied vom Trainerduo Julian Triller/Christian Löbens präsentiert der Eschweger TSV nun einen neuen Übungsleiter.

Eschwege – Die Nachricht fand natürlich sofort Gehör, als der neue Trainer des künftigen Handball-Bezirksoberligisten Eschweger TSV erzählte, dass er bereits mit Jürgen „Bongo“ Beck und Edmund „Eddy“ Nositschka, den beiden früheren Publikumslieblingen der Eschweger Handballer, in einer Mannschaft gespielt hat.

Frank Ihl, den der Sportliche Leiter des ETSV, Wilhelm Güntheroth, und Abteilungsleiter Michael Spannknebel in der vereinseigenen Jahn-Turnhalle vorgestellt haben, kann eine außergewöhnliche Vita rund um den Handballsport vorzeigen.

Frank Ihl: „Ich erwarte Trainingsfleiß“

Bei seinen persönlichen Vorstellungsworten informierte er die Führungskräfte, darunter auch der Gesamtvereinsvorsitzende Markus Claus sowie die zwei künftig hilfreich zur Seite stehenden ETSV-Urgesteine Uwe Gondermann und Reiner Brill und freilich auch Teile der Mannschaft, kurz und bündig über seine Vorstellungen.

„Ich erwarte Trainingsfleiß, wir werden viel mit dem Ball machen, aber auch ein Fitnesstrainer wird an meiner Seite stehen. Nur wenn wir alle an einem Strang ziehen, ist das Ziel des direkten Wiederaufstieges machbar“, hat Frank „Ihlus“ Ihl versprochen, dass er seinen reichen Erfahrungsschatz gerne an die Spieler weitergeben wird.

„Auf dem Weg zu diesem Ziel werde ich an eurer Seite stehen, viele Möglichkeiten ausloten und an Systemen feilen“, richtete der neue Coach abschließend eine Bitte an die Adresse der Mannschaft: „Es ist für ganz wichtig, dass ich über die Urlaubspläne aller Spieler frühzeitig in Kenntnis gesetzt werde, damit wir ganz sicher in den heißen Trainingsphasen komplett sind.“

B-Lizenz-Inhaber aus Thüringen mit ganz viel Erfahrung

Frank Ihl ist 53 Jahre alt, von Beruf Bürokaufmann und Sportstättenmanager, er verfügt über die Trainer-B-Lizenz und gehört aktuell dem Verein des Drittligisten HSC Bad Neustadt an.

Als Spieler war er von 1976 bis 1986 in der Jugend von Motor Hermsdorf aktiv, wurde zwischen 1986 und 1990 bei Dynamo Berlin als Jugend- und Juniorennationalspieler der DDR berufen, wechselte nach der Wende für ein Jahr nach Klagenfurt in die zweite Liga von Österreich und kam über Suhl (91 bis 94) für sechs Jahre zum ThSV Eisenach.

Die Oberligisten Erfurt Nord und Ilmenau waren bis zum Ende seiner Spielerkarriere in 2006 die letzten beiden Stationen. Während seiner aktiven Zeit stehen DDR-Meisterschaften und -Pokalsiege sowie zahlreiche Vizetitel bei Dynamo Berlin, Klagenfurt und Suhl (zweite Liga) zu Buche. Auch als Trainer kann er auf zahlreiche Erfolge blicken, allen voran in Bad Blankenburg und beim HSV Apolda.

Philipp Mock wird neuer Fitnesstrainer

„Wir setzen große Hoffnungen auf Frank, können sagen, dass bis auf zwei Spieler der komplette Landesligakader beisammen bleibt und basteln noch an weiteren Neuzugängen“, so die Erklärung, verbunden mit dem Blick in die nahe Zukunft von Wilhelm Güntheroth.

Und Uwe Gondermann wurde konkret, was den Fitnesstrainer betrifft, der mit Philipp Mock bereits feststeht. „Und auch bezüglich des Betreuerstabes werden wir noch handeln, gerade im physiotherapeutischen Bereich besteht noch Bedarf“, so der langjährige Abteilungsleiter abschließend.

(Harald Triller)