„Aufgrund der Trainingsbeteiligung enttäuscht“ - VfL Wanfried mit 0:3 beim KSV II

Von: Maurice Morth

Unzufrieden mit der vergangenen Trainingswoche: Alexander Henke, Trainer des VfL Wanfried. © Marvin Heinz

Erheblich ersatzgeschwächt hat der VfL Wanfried die Gruppenliga-Partie beim KSV Hessen II mit 0:3 verloren. Enttäuscht war Trainer Alex Henke aber besonders über die Trainingswoche.

Kassel – Nicht aufgesteckt hat der VfL Wanfried beim Auswärtsspiel der Fußball-Gruppenliga gegen den KSV Hessen Kassel II am gestrigen Sonntagnachmittag (0:3), zufrieden war Trainer Alexander Henke aber keineswegs. Dazu Fragen und Antworten.

Wer war am Sonntag der Mann des Spiels?

An Sebastian Schmeer vom KSV Hessen II führt kein Weg vorbei. Der 36-Jährige spielte seine Erfahrung von über 350 Spielen in der Regionalliga und Hessenliga in der Offensive aus. Erst war er per Kopf nach Vorarbeit von Elias Prieto zur Stelle (35.), dann verwandelte er im zweiten Versuch einen Strafstoß gegen Jan Just (57.). Bitter: Beim ersten Versuch parierte Just gleich zweimal, Schiedsrichter Daniel Losinski (Calden) sah ihn allerdings zu weit vor der Linie. Danach war die Messe für den VfL gelesen.

Was sagt VfL-Trainer Alexander Henke zum Spiel?

„Bis zum ersten Tor haben wir uns aufoperungsvoll gewehrt und auch bis zur Halbzeit alles reingehauen. Nach Wiederanpfiff war aber ein Bruch zu spüren, wir haben keine klaren Aktionen mehr gehabt in der Offensive und der Defensive. Der KSV ärgert sich, dass er nur 3:0 gewonnen hat und wir, dass wir so hoch verloren haben.“

Macht das also Mut für die kommenden Aufgaben?

Nicht so richtig, denn der VfL hatte wegen Verletzungen – Dominic Just droht mit einer Knieverletzung lange auszufallen, Leonardo Heinrich könnte bald zurückkehren – und des Open Flair viele Ausfälle zu beklagen. Henke: „Ich bin schon sehr enttäuscht, insbesondere aufgrund der Trainingsbeteiligung diese Woche. Wir können uns nicht erlauben, dass nur sieben Leute im Training sind – bei einem Kader von 25 Spielern. Das ist schon fragwürdig und geht in der Gruppenliga einfach nicht.“

Wie geht es weiter?

Mit dem Spiel in Grebenstein am Sonntag werden die Aufgaben nicht einfacher. „Du schießt in zwei Spielen kein Tor, hast heute keine Torchance. Wir dürfen uns die Stimmung jetzt nicht selbst vermiesen“, so Henke.

VfL: J. Just - Zeid, Zeuch, Schmerbach, Holzenleuchter, Dollinger, Schlanstedt, Zamani, König, Schwindt, Oguguo. Bank: M. Schuchard, Eilers, F. Schuchard, Zeid.

Tore: 1:0 Schmeer (38.), 2:0 Schmeer (FE/57.), 3:0 El Hammiri (87.).

(Maurice Morth)