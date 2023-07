Tonio Binneberg und Marius Jung von Reichensachsen nach Weidenhausen

Fußball-Hessenliga

+ © Marvin Heinz Tonio Binnberg (links) und Marius Jung schnüren künftig für den Hessenligisten SV Adler Weidenhausen die Fußballschuhe. Zuvor erreichten sie mit dem SV Reichensachsen die Meisterschaft und den Aufstieg von der Gruppenliga Kassel in die Verbandsliga Nord. © Marvin Heinz

Mit zwei bemerkenswerten Verpflichtungen meldet sich der Fußball-Hessenligist SV Adler Weidenhausen aus der kurzen Sommerpause zurück.

Weidenhausen – Vom Nachbarn und Neu-Verbandsligisten SV Reichensachsen schließen sich Tonio Binneberg (27) und Marius Jung (24) zur Saison 23/24 an.

Während das für den SVR eine erhebliche Schwächung ist, gewinnt der SV Adler deutlich an Flexibilität hinzu. Von den 30 Gruppenliga-Spielen der SVR-Meistersaison absolvierten Binneberg und Jung beide jeweils 26, zumal trugen sie sich jeweils neunmal in die Torschützenliste ein. Binneberg kann auf nahezu allen zentralen Positionen eingesetzt werden, Jung ist ein waschechter „Allrounder“.

Marius Jung: „Chance wollte ich einfach nutzen“

Bis auf ein kurzes Intermezzo beim SV Traisa (Landkreis Darmstadt-Dieburg) in der Saison 16/17 spielte Tonio Binneberg sowohl in der Jugend als auch im Seniorenbereich ausschließlich für den SVR, war auch eine ganze Zeit lang Spielführer. Weil er im Urlaub weilt, war er für einen Kommentar zum Wechsel für unsere Redaktion allerdings nicht zu erreichen.

Anders hingegen Marius Jung, der vor vielen Jahren schon in der JSG Meißner spielte, in der Jugend-Hessenliga beim KSV Baunatal Erfahrung sammelte und im Herrenbereich neben dem SVR Stationen beim TSV Wichmannshausen, der SV 07 Eschwege und dem Lichtenauer FV vorzuweisen hat: „Die Chance wollte ich einfach nutzen. Man wird ja auch nicht mehr jünger“, scherzt der 24-Jährige.

Er selbst freue sich auf die Herausforderung: „Es wird anders Fußball gespielt, noch einmal schneller. Ich habe Bock dort zu zocken, das sind feine Jungs.“ Er wolle erst einmal alles auf sich zukommen lassen, nehme den Konkurrenzkampf aber sehr ernst. „Mein Ziel ist es, auf dem Platz zu stehen“, so Jung.

SV Adler erhofft sich wieder stärkeren Konkurrenzkampf

„Wenn du zwei Fußballer mit so einer Klasse holen kannst, dann musst du das machen. Es geht speziell in der Hessenliga halt nicht nur mit Talenten“, sagt Jan Gonnermann, Zweiter Vorsitzender des SVA. Vor einigen Jahren habe man schon den Kontakt zu Binneberg gesucht, der wollte damals aber lieber bei seinem Heimatverein bleiben.

„Nun hat es gepasst. Wenn man als Spieler immer das Höchstmögliche erreichen will, dann muss man die Chance, Hessenliga zu spielen, eben auch nutzen, wenn man sie bekommt“, so Gonnermann, der sich eine weitere Belebung des Konkurrenzkampfes durch die Verpflichtungen erhofft.

„Die Innenverteidigung war schon unsere Achillesferse in 22/23, außerdem haben uns gestandene Leute verlassen, da können wir uns mit Tonio wieder besser aufstellen. Marius ist eine echte Offensiv-Allzweckwaffe, die ich mir beispielsweise auch als Außenverteidiger vorstellen kann. Er wird uns viel Spaß bereiten“, meint Gonnermann.

Vorstellung der Neuverpflichtungen am Samstag

Neben Tonio Binneberg und Marius Jung schließen sich unter anderem so hoffnungsvolle Talente wie Lennart Müller (18, U19 FC Carl Zeiss Jena) und Eduard Grosu (17, U19 RW Erfurt) der Adler-Mannschaft von Trainer Ronald Leonhardt an. Alle Neuzugänge (siehe Kasten) sollen am kommenden Samstag, 8. Juli, ab 10.30 Uhr auf dem Chattenloh vorgestellt werden.

