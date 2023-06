Tennis-Gruppenligist Blau-Weiß freut sich über Sieg

Teilen

Musste erst auf Touren kommen: Georg Deiseroth vom TC Blau Weiß Bad Hersfeld. © Rolf Roth

In den Tennis-Gruppenligen bleiben Johannesbergs Damen 30 trotz Niederlage obenauf, Rotenburg liegt jetzt nur noch einen Punkt hinter dem Tabellenführer.

Wichtige Matchpunkte

Vor sechs Wochen hatten Johannesbergs Damen 30 am zweiten Gruppenliga-Spieltag in Watzenborn 6:3 triumphiert. Doch am Sonntag behielten die Gäste aus Mittelhessen die Oberhand – ebenfalls 6:3 (4:2).

Erstmals in dieser Saison absolvierten die Johannesbergerinnen ohne Nummer eins und Nummer zwei der Meldeliste einen Spieltag. Im personell geschwächten Team brachten nur Heike Möller (2) und Verena Pfannkuch (6) zwei Matchpunkte nach Entscheidungssatz mit 10:8 sowie 10:7 unter Dach und Fach. Für Britta Heber (1), Jaqueline Pothmann (3), Martina Daube (4) und Sissy Pfeiffer (5) war dagegen trotz phasenweise ausgeglichenen Spielen nichts zu holen.

Die Gastgeberinnen benötigten anschließend drei Doppelsiege, doch Pothmann/Daube (2) hatten frühzeitig das Nachsehen. Heber/Möller (1) und Pfeiffer/Pfannkuch (3) kämpften sich hingegen in den Match-Tiebreak, in dem nur das Einser-Doppel noch einmal punkten konnte.

Setzte sich nach hartem Kampf durch: Verena Pfannkuch von den Damen 30 des TC Johannesberg. © Rolf Roth

Wichtiger Sieg

Rotenburgs Damen 40 haben in der Gruppenliga laut Mannschaftsführerin Silke Vedder „einen überraschend klaren“ Auswärtssieg gefeiert. Gegen die MSG Nieder-Eschbach/Nieder-Erlenbach stand am Ende ein 5:1 (3:1) zu Buche.

Vedder (1) problemlos, Asita Bussmann (2) taktisch clever und Caren Michelfeit (3) konditionell überlegen spielten den Vorsprung nach den Einzeln heraus. Dagmar Weiffenbach (4) fehlte in den entscheidenden Momenten hingegen das Quentchen Glück (6:7, 4:6). Vedder/Silke Gruber (1) sowie Bussmann/Michelfeit (2) ließen schließlich in den Doppeln keine Zweifel am Sieg aufkommen.

Punkte gesammelt

„Das war ein wichtiger Sieg“, sagt Bad Hersfelds Nummer zwei, Jens Thielbeer, nach dem Sieg gegen den Cappeler TV. Und dieser Sieg war – von kleinen Anlaufschwierigkeiten abgesehen – souverän. Die Mückenstürmer haben aus Marburg mit einem 5:1 (3:1) zwei wichtige Punkte im Kampf um den Verbleib in der Gruppenliga mitgenommen.

Andreas Schaller (3) und David Lopez-Corral (4) hatten keine Mühe mit ihren Gegenübern. Georg Deiseroth (1) kam erst nach verlorenem Durchgang eins auf Betriebstemperatur und war im Entscheider nicht mehr zu stoppen (10:5). Thielbeer (3) schaffte diesen Umschwung nicht und blieb nach zwei Sätzen nur zweiter Sieger. An der Seite Lopez-Corrals rehabilitierte und revanchierte er sich anschließend in Doppel zwei. Auch Deiseroth/Schaller (1) fuhren nach 7:6 in Durchgang eins den fünften Matchpunkt locker ein. (Mark Sleziona)