Nachspielzeit: Blitze, Hitze, hartes Training

Hartmut Wenzel © Ludger Konopka

In unserer Nachspielzeit geht es diesmal um Fußballer aus der Region in den USA und einen Deutschen Meister aus Stärklos.

Eine USA-Reise mit Trainingslager und Freundschaftsspielen vor kurzem wird dem Kaiserslauterer Daniel Hanslik wohl ewig in Erinnerung bleiben. Denn die beiden Testspiele, die der Fußball-Zweitligist in Louisville und bei Minnesota United in Minneapolis absolvierte, wurden von starken Unwettern überschattet. Fast eine Stunde dauerte die Halbzeitpause beispielsweise in Minnesota.

Wegen Blitzeinschlägen in der Nähe des Stadions „Allianz Field“, das knapp 20 000 Zuschauer fasst, musste sogar die Tribüne geräumt werden. Schon beim ersten Test gegen Louisville behinderten starke Regengüsse das Spiel des FCK. Wenn das Wetter nicht mitspielt, verläuft keine Partie nach Wunsch. Das gilt auch für die Testspiele in unserer Region, wobei bei uns am Wochenende große Hitze angesagt ist, die Amateuren besonders viel abverlangt. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt: Der FCK gewann 2:1 in Louisville, verlor 1:2 gegen Minnesota. Der Unterhauner Hanslik spielte je eine Halbzeit.

Auf einen Aufenthalt in den Vereinigen Staaten freuen sich in Kürze auch die beiden Hohe Lufter Fußballer Jonas Schaefer und Jannik Hofmann. Die beiden Spieler des Kreisoberligisten versuchen, über Fußball in College-Teams in Indianapolis (Schaefer) und Sylvania/Ohio (Hofmann) Fuß zu fassen. Und ihr Studium zu bestreiten. Ihr Vorbild ist dabei der Hersfelder Tim Nöding, den beide im vergangenen Jahr an der Palm Beach University besuchten. Wenn sie wieder zurück sind, werden sie bestimmt viel zu erzählen haben.

Home of Deutscher Meister – und dazu eine Zielscheibe: Mit einer lustigen Collage an der Bürotür überraschten die Arbeitskollegen den Sommer-Biathleten Mark Andree Sippel nach seinem Sieg bei den Titelkämpfen in Fichtelberg in Oberfranken. Der Erfolg ist aber auch das Ergebnis harten Trainings. Bei seinem ersten Start bei den Deutschen Meisterschaften im Sommerbiathlon kam Sippel gerade einmal auf den vorletzten Rang. Peu á peu hat er sich nach vorn gearbeitet. Die Chance zu weiteren Erfolgen hat er schon in Kürze im bayrischen Dingolfing vom 21. bis 23. Juli in der Disziplin Target Sprint.

Schönes Wochenende

(Hartmut Wenzel)