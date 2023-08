Grasbahnrennen: Brandhofer/Mollema flitzen zum EM-Titel

Ehrenrunde und Siegerehrung: Beim 17.Internationalen Grasbahnrennen in Bad Hersfeld setzten sich Markus Brandhofer/Sandra Mollema (links) die Krone auf. Das © Friedhelm Eyert

Überraschungssieg beim Europameisterschafts-Finale der Seitenwagen-Klasse auf der Grasbahn des MSC Bad Hersfeld: Markus Brandhofer und seine niederländische Partnerin Sandra Mollema sicherten sich am späten Samstagabend den EM-Titel.

Bad Hersfeld - Im Finale setzten sich der 44-Jährige vom AMC Haunstetten und die 34-jährige Niederländerin unerwartet vor dem favorisierten britischen Gespann Mitchel Godden/Paul Smith und den Niederländern Wilfried Detz/Bonita van Dijk durch.

23.10 Uhr war es, als Brandhofer/Mollema nach einem wahren Teufelsritt im A-Finale mit großem Vorsprung unter dem Jubel der Motorsportfans über die Ziellinie donnerten. „Unfassbar, sensationell. Was für ein großartiges Rennen“, jubelte Brandhofer, nachdem sich die beiden Sieger auf ihrer Ehrenrunde gebührend hatten feiern lassen. Etwa 3000 Zuschauer – nach ersten vorsichtigen Schätzungen der Veranstalter – hatten am Samstagabend den Weg an die Bad Hersfeld Grasbahn gefunden.

Und was erlebten sie für einen spektakulären Abend. Zur Fahrervorstellung um 19 Uhr setzten Schauer ein, die sich in der Folge zu Dauerregen entwickeln sollte. Die Grasbahn wurde nasser, und nasser, und vor allem in der Kurve nach dem Start- und Zielbereich, sah es bedenklich aus. Der Beginn wurde verschoben und mit vereinten Kräften sorgte Gastgeber MSC um Rennleiter Dennis Schäfer dafür, dass die aufgeweichte Bahn durch das großzügige Auftragen von Sägespänen ab 20.30 Uhr wieder in gutem Zustand war.

Nach den Vorläufen lagen die Briten Mitch Godden/Paul Smith und Wilfred Detz/Bonita van Dijk aus den Niederlanden mit jeweils elf Punkten gleichauf und waren damit für das alles entscheidende A-Finale – bei dem die Punkte aus den Vorläufen gelöscht werden – gesetzt. Imanuel Schramm/Nadine Löffler und die späteren Champions Brandhofer/Mollema qualifizierten sich über das B-Finale für das entscheidende Rennen des Abends.

17. Flutlichtrennen: Brandhofer/Mollema feiern den EM-Titel Fotostrecke ansehen

Die amtierenden Europameister Markus Venus/Markus Eibl musste wegen technischer Probleme an ihrem Gespann frühzeitig aufgeben. Bitter: Ihren ersten Lauf hatten sie noch gegen Godden/Smith und Brandhofer/Mollema gewonnen.

Das Finale der Internationalen Soloklasse entschied der Brite Andrew Appleton – EM-Dritter – vor dem Niederländer Henry van der Steen und seinem Landsmann Paul Cooper für sich. Bis zur letzten Kurve hatte der Däne Jacob Bukhave nach einem rasanten Rennen deutlich in Führung gelegen, ehe es den Klubfahrer des MSC Bad Hersfeld zum Entsetzen der heimischen Anhänger aus der Bahn trug.

Bei den B-Solisten ließ Timo Wachs aus dem niedersächsischen Werlte überhaupt nichts anbrennen und sicherte sich mit der maximalen Punktzahl souverän den Sieg.

