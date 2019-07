Brennpunkt Tour der Kletterer

Es war die Tour der Kletterer. Die Vogesen, die Pyrenäen und die Alpen – angesichts von nur einem Zeitfahren und nur einer Teamwertung waren die Leichtgewichte bei diesem Streckenprofil klar im Vorteil. Der Triumph des Kolumbianers Egan Bernals ist somit auch folgerichtig.

Der Bergfloh schrieb Geschichte in der 106. Tour, die aber auch aus anderen Gründen eine besondere war. Was unspektakulär begann, entwickelte sich bis zum Alpendrama von Donnerstag bis Samstag zu einem mitreißenden, dramatischen Spektakel in bester Tradition. Die Witterung war im Finale ein maßgeblicher Faktor, vor allem aber waren es die Fahrer, die beeindruckten und begeisterten. Ja, die mit einer Tour ohne neue Skandale und Spannung wie selten auch Hoffnung machen auf eine weitere „Gesundung“ des Radsport – ohne Doping und Betrug.

Dennoch: Bis wir Fans wieder vollends ohne Vorbehalte und bösen Verdacht dabei sind, das wird noch dauern. Aber wie gern möchten wir diesen Satz glauben: „Kein Fan muss sich Sorgen machen, ich bin sauber.“ Wer das sagt? Emanuel Buchmann.