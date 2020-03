Brenzel und Ristau Deutsche Meister in Slalom und Riesenslalom

Großer Erfolg für Ski-Alpin-Fahrerin Paula Brenzel von der SGK Rotenburg und ihre Partnerin Noemi Ristau.

Rotenburg – In Oberperfuss und Kühtai in Tirol fanden am vergangenen Wochenende die Deutschen Meisterschaften im Para-Ski-Alpin statt. Die sehbehinderte Athletin Noemi Ristau aus Marburg ging dort gemeinsam mit ihrer Guidin Paula Brenzel (Schenklengsfeld/SGK Rotenburg) an den Start. Nach intensivem Training und gemeinsamer Wettkampferfahrung in ihrer ersten Rennsaison harmonieren beide immer besser.

Das zeigte sich auch bei den Deutschen Meisterschaften. In der Wertungsklasse der sehbehinderten Damen konnten Ristau/Brenzel sowohl im Slalom am Samstag als auch beim Riesenslalom am Sonntag die Wertung für sich entscheiden. Beide sind somit Deutsche Meister 2020.

Auch das österreichische Para-Ski-Alpin-Team zog die nationale Wertung aus den Tiroler Rennen. Die stärkste Konkurrentin des deutschen Duos, Veronika Aigner aus Österreich, die zu Beginn der Saison bei den internationalen Wettbewerben mit großem Zeitabstand vorne lag, ging daher auch an den Start. Ristau/Brenzel waren mit ihrer Leistung am vergangenen Wochenende mehr als zufrieden, denn sie konnten den Zeitabstand auf Aigner in den Wettbewerben deutlich verringern. Ristau: „Wir freuen uns, dass das harte Training greift und die damit immer besser werdende Abstimmung Wirkung zeigt.“

Im März stehen für Ristau und Brenzel nun noch die Weltcup-Rennen in Hafjell (Norwegen) und Are (Schweden) auf dem Programm. red