Christine Groß ist Vierte bei der Weltmeisterschaft im Bankdrücken

Großer Erfolg für eine Kraftsportlerin aus Bad Hersfeld.

Tolle Nachrichten aus Japan: Christine Groß, 40-jährige Kraftdreikämpferin aus Bad Hersfeld, hat bei der Weltmeisterschaft im Bankdrücken im japanischen Narita den fünften Platz in ihrer Alters- und Gewichtsklasse erreicht. Das hat die Hersfelderin unserer Redaktion per E-Mail mitgeteilt. Ihr Wettkampf startete am Samstag, dem ersten Tag der Titelkämpfe – und Christine Groß spricht von einem „sensationellen Erfolg“. Alle drei Veruche der Hersfelderin waren mit 82,5, 87,5 und 90 Kilogramm gültig. Mit dem besten Versuch steigerte sich Groß gegenüber der Deutschen Meisterschaft im März um zweieinhalb Kilogramm. Siegerin wurde eine Russin vor Athletinnen aus Schweden und Finnland. Insgesamt waren außer Christine Groß acht Starterinnen im Feld. Vorher hatte Groß einen Platz unter den ersten fünf als Ziel genannt. Das Foto zeigt sie bei einem ihrer Versuche.