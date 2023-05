CSC 03 triumphiert im Spitzenspiel gegen Bronnzell

Brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße: Okan Gül (Mitte) gelang beim 3:2-Erfolg in Bronnzell der Treffer zur 1:0-Führung. Hier wird er von Mitspieler Pascal Itter in Szene gesetzt. © dieter schachtschneider

Das Alexi-Team setzt sich in der Verbandsliga mit 3:2 in Bronnzell durch.

Fulda – Der CSC 03 Kassel hat sich im Spitzenspiel der Fußball-Verbandsliga bei der SG Bronnzell mit 3:2 (1:0) durchgesetzt und wahrt damit die Chance auf den Relegationsplatz: Bei einem weniger absolvierten Spiel hat die Mannschaft von Lothar Alexi vier Punkte Rückstand auf Platz zwei.

Vorentscheidend war womöglich die Szene vor dem 1:0 für Kassel. Beide Mannschaften tasteten sich bis dato ab und Torchancen waren Mangelware. Dann setzte sich Okan Gül im Bronnzeller Strafraum durch und schob ein, brachte dabei jedoch Marco Weiß mit beiden Armen zu Fall. Die Gastgeber protestierten vehement - vergeblich. Kassel war’s egal, aufgrund der reiferen Spielanlage der Nordhessen war die knappe Führung zur Pause auch zumindest nicht unverdient.

Wie schon in Halbzeit eins fand Bronnzell auch zu Beginn des zweiten Durchgangs offensiv kaum statt - und Kassel bestrafte dies mit gnadenloser Effizienz und zwei Traumtoren: Sowohl Maximilian Köps (53.) als auch Pascal Itter hämmerten den Ball aus jeweils über 20 Metern ins Kreuzeck.

Die vermeintliche Vorentscheidung, wenn Schiedsrichter Nils Ole Vitt knapp 15 Minuten vor dem Schlusspfiff nicht auf Handelfmeter für Bronnzell entschieden hätte und Kassels Roy Keßebohm, schon vorverwarnt, frühzeitig zum Duschen schickte.

„Er hat den Ball scheinbar mit der Hand geblockt und damit einen klaren Torschuss verhindert. Ich habe da ehrlicherweise kein Handspiel erkannt, in Absprache mit dem Linienrichter wurde aber so entschieden“, äußerte CSC-Trainer Lothar Alexi zumindest Zweifel an der Richtigkeit der Entscheidung: „Obwohl der Elfmeter ja gar nicht so schlimm gewesen wäre, der Platzverweis hat uns viel härter getroffen“, so Alexi. „Auch weil wir personell langsam auf dem Zahnfleisch kriechen.“

Bronnzell jedenfalls bekam durch die Überzahl und den Anschlusstreffer noch mal die zweite Luft: Stefan Dresels Mannschaft drückte auf das 2:3, Kassel verteidigte aber auch mit zehn Mann souverän. In der Nachspielzeit gelang den Gastgebern tatsächlich noch der Anschluss und es keimte noch mal Hoffnung auf - gefährlich vor dem Tor von Kassels Lukas Rudolph wurde es nach dem zweiten Bronnzeller Tor aber kaum noch.

„Es waren noch mal interessante Minuten nach dem Platzverweis“, gestand später auch Trainer Lothar Alexi: „Aber wir haben das Spiel kontrolliert und waren auch souverän in Führung. Daher geht der Sieg so in Ordnung.“