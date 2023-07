Cup der BKK Werra-Meißner zurück: Jugendfußballturnier ab morgen in Germerode

Von: Stefan Konklowsky, Maurice Morth

Der Jugendfußball rückt in Germerode ab dem morgigen Freitag wieder in den Mittelpunkt. Unser © Stefan Konklowsky

Der Ball rollt wieder in Germerode: Nach einer coronabedingten Pause findet ab morgen Abend wieder das beliebte Jugendfußballturnier der BKK Werra-Meißner statt.

Germerode – Große Vorfreude beim SC Eintracht Germerode, denn nach vier Jahren coronabedingter Pause kehrt die Austragung des beliebten Jugendfußballturniers, der 11. „BKK-Cup“, in diesem Jahr an den Fuße des Meißners zurück. Insgesamt drei Tage rollt ab dem morgigen Freitag der Ball auf dem Sportplatz des B-Liga-Aufsteigers. Dabei wird in sechs Wettbewerben mit insgesamt 79 Teams um Pokale und Platzierungen gekämpft.

Eröffnet wird das Turnierspektakel bereits am Freitagabend um 18 Uhr, wenn die beiden B-Jugendmannschaften von Gastgeber JSG Eltmannshausen/Oberhone/Meißner gemeinsam mit der SV 07 Eschwege und dem TSV Wolfsanger ihren Turniersieger in einer Doppelrunde ermitteln.

E-Jugend nominell am stärksten besetzt

Bereits um 9 Uhr startet dann der zweite Turniertag am Samstagmorgen. Zunächst zeigen zehn Bambini- Teams ihre fußballerischen Künste, ab 12 Uhr kämpfen dann in der Altersklasse der E-Jugendlichen im nominell am stärksten besetzten Turnier gleich 20 Teilnehmer um den Turniersieg.

Die weiteste Anreise dürfte dabei die JSG Nördliche Kuppenrhön haben, die zum ersten Mal ihre Visitenkarte in Germerode abgibt. Abgerundet wird das sportliche Geschehen am Turniersamstag mit dem Wettbewerb der C-Junioren. Ab 17.30 Uhr duellieren sich neun Teilnehmer um den Sieg.

Mit den Turnieren der D- und F-Junioren am dritten und letzten Turniertag findet das Turnier am Sonntag seinen Abschluss. Mit Teilnehmern aus dem Werra-Meißner-Kreis und dem angrenzenden Nachbarkreis Kassel eröffnen 18 Teams der F-Junioren den sportlichen Wettstreit, bevor ab 14 Uhr die letzten zwölf Teilnehmer in der Altersklasse der D-Junioren für den Turnierabschluss sorgen.

Wie immer ist der Eintritt frei und für Trinken und Verpflegung durch den Ausrichter SC Eintracht Germerode bestens gesorgt, der sich auf äußerst spannende Turniertage freut.

(Stefan Konklowsky)