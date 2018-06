Spangenberg. Der Däne Sören Pedersen hat am Sonntag den Großen Preis von Spangenberg gewonnen. Der 47-Jährige setzte sich im Stechen mit Chalubet in 43,95 Sekunden durch.

Er verwies den Schweizer Werner Muff mit Pollendr in 44,41 Sekunden und Titelverteidiger Felix Hassmann mit Chaccinus in 44,55 Sekunden auf die Plätze.

Mehr zum Thema folgt in Kürze sowie am Montag in der gedruckten Ausgabe der HNA. (sam)