Damen des TTC Richelsdorf bezwingen  Morschen-Heinaer Ex-Kolleginnen 

Sie war maßgeblich am Auswärtserfolg beteiligt: Maria Schiefner, hier im Bild, gewann ebenso wie Claudia Richter drei Einzelpunkte und war mit ihr auch im Doppel obenauf. Foto: Walger

Richelsdorf. Die Hessenliga-Tischtennisspielerinnen des TTC Richelsdorf setzten sich beim Tabellennachbarn TTG Morschen-Heina, dessen Trikot nun die früheren Mitstreiterinnen Annabelle Bey und Lisa Ellrich tragen, mit 8:6 durch. Der TTC liegt auf Rang drei.

Nach den Doppeln stand es 1:1, wobei Schiefner/Ries gegen Bey/Bey im Entscheidungssatz mit 11:4 gewannen. Maria Schiefner hatte gegen Annabelle Bey noch eine Rechnung offen und bezwang sie in vier Durchgängen. Claudia Richter gab Lisa Ellrich in drei Sätzen das Nachsehen. Im hinteren Paarkreuz gingen dagegen beide Einzel im Entscheidungssatz an Morschen-Heina.

Das Spitzenduell zwischen Claudia Richter und Annabelle Bey bot schöne Ballwechsel und endete 12:10, 11:7, 2:11 und 11:5 für die Richelsdorferin. Maria Schiefner ließ gegen Ellrich ein glattes 3:0 zum 5:3-Zwischenstand folgen.

Jetzt waren beim TTC wieder Jana Schneider und Cornelia Ries gefragt. Jana Schneider unterlag Malena Bey zwar 6:11, 9:11, 8:11, doch das machte Cornelia Ries gegen Marian Knierim wett. Im Entscheidungssatz führte Ries bereits 10:4, doch sie konnte keinen dieser sechs Matchbälle nutzen.

Es knisterte in der Halle vor Spannung. Der nächste Ballwechsel war lang und umkämpft und ging an Cornelia Ries. Sie hatte nun Aufscdhlag. Und sie machte mit dem 12:10 den Sack zu. Nun lag der TTC 6:4 vorne.

7:4 in Führung

Claudia Richter ließ mit ihrem 3:0 über Malena Bey das 7:4 folgen. Doch nun bekamen es Jana Schneider und Cornelia Ries mit den Morschener Topspielerinnen zu tun. Sie hielten sich wacker gegen Annabelle Bey beziehungsweise Lisa Ellrich, zogen aber den Kürzeren.

Unentschieden oder Sieg - das war für die Richelsdorferinnen die große Frage vor dem abschließenden Einzel. In diesem trat Maria Schiefner gegen Maria Knierim an. Die Richelsdorferin agierte im ersten Satz zu pasiv und gab ihn mit 14:16 ab. Dann aber fand sie allmählich zu ihrem aggressiven, schnellen Angriffsspiel und sicherte sich die nächsten drei Durchgänge mit 12:10, 11:4 und 11:4 - der 8:6-Auswärtssieg war perfek.

Am 15. April um 11 Uhr geht die Saison für das Wildecker Quartett mit einem Heimspiel gegen den Tabellenvierten Vogelsberg weiter.

Punkte für den TTC Richelsdorf:Schiefner/Ries 1, Richter 3, Schiefner 3, Ries 1. (red)