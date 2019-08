Daniil Medwedew: Plötzlich Favorit für die US Open

Kassel – Daniil Medwedew ist so etwas wie der Mann der Stunde im Herren-Tennis.

Nach seinem Turniersieg in Cincinnati, der Generalprobel für die US Open, zählt der Russe plötzlich zum Favoritenkreis beim nächste Woche beginnenden letzten Grand-Slam-Ereignis des Jahres. Und deshalb ist er bei uns der Star in Zahlen:

0 Ahnung hatte der Medwedew nach seinem Halbfinal-Coup in Cincinnati gegen Novak Djokovic. Er wisse nicht, wie er das Spiel gedreht habe, sagte er.

2 Hände benutzt der 23 Jahre alte Russe für seine Rückhand. Selbst sein Trainer Gilles Cervara weiß manchmal nicht genau, was der Schützling auf dem Court so veranstaltet. Wegen seines unorthodoxen Stils wurde Medwedew lange belächelt. Der Grieche Stefanos Tsitsipas sagte mal über Medwedew, dass er seine Gegner dazu bringen würde, sich auf dem Platz unwohl zu fühlen.

3 Endspiele in Folge bestritt Medwedew im August. In Washington hatte er gegen den Australier Nick Kyrgios und in Montreal gegen den 18-maligen Grand-Slam-Champion Rafael Nadal verloren. Beim dritten Finale in Cincinnati gegen den Belgier David Goffin feierte der Russe seinen ersten Triumph bei einem ATP-Masters.

12 Monate ist der 83 Kilogramm schwere Schlacks im September verheiratet. Im vergangenen Jahr gab er seiner Daria das Jawort. Obwohl er zunächst Bammel hatte. Medwedew glaubte, die Ehe würde ihn zu einem schlechteren Spieler machen. Seltsame Weisheiten haben sie in Russland. Egal. Die Ehe tut ihm gut. Inzwischen ist er auf Platz fünf der Weltrangliste geklettert.

29 Sekunden benötigte der 1,98 Meter große Profi, um seinen Aufschlag durchzubringen. Das war im Juni in Stuttgart. Im Achtelfinale knallte er dem Franzosen Lucas Pouille vier Asse um die Ohren. Ob es das schnellste Spiel der Geschichte war, ist nicht bestätigt.

44 Matches hat der Russe in diesem Jahr bereits gewonnen. Damit löste er Nadal als erfolgreichsten Spieler der Saison ab.

100 Pence oder ein bisschen mehr schmiss Medwedew auf den Rasen von Wimbledon. Damit sorgte er für einen handfesten Eklat. Nach einer Fünfsatz-Niederlage vor zwei Jahren machte er seinem Frust Luft. Mit der Leistung der Stuhl-Schiedsrichterin war er nicht zufrieden. Er kramte ein paar Münzen heraus und warf sie in deren Richtung. Später entschuldigte er sich.

343 Kalorien stecken in 100 Gramm Gummibärchen, die sich der Sportler in früheren Jahren sehr oft gönnte. Jeden Tag. Ende 2017 stellte Medwedew nicht nur seine Ernährung um. Er machte ernst. Die süße Belohnung gibt es jetzt nur noch an spielfreien Tagen oder nach einem Turnier. Sehr wahrscheinlich, dass am Wochenende nach dem Sieg in Cincinnati eine besonders große Portion auf den Tisch kam.

6.068.073 US-Dollar hat Medwedew bislang an Preisgeld eingespielt – das sind rund 5,5 Millionen Euro. Zum Vergleich: Die aktuelle Nummer eins der Welt Djokovic hat bei Turnieren umgerechnet 121 Millionen Euro verdient. Aber Djokovic ist ja auch schon 32 Jahre alt.