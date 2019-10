Elmar Paulke über die Darts-EM: „Die jungen Spieler haben Dampf“

Wer sich in Deutschland für Darts interessiert, der kennt mit Sicherheit auch Elmar Paulke. Er wird für Dazn die Darts-EM kommentieren.

Der 49-Jährige stammt aus Bergisch Gladbach, kommentierte zunächst Darts beim TV-Sender Sport 1 und machte den Sport so in Deutschland bekannt. Mittlerweile sitzt Paulke für Dazn vor dem Mikrofon. Das ist auch von Donnerstag bis Sonntag sein Arbeitsplatz, wenn in der Göttinger Lokhalle die Darts-EM stattfindet. Wir haben mit ihm vorab gesprochen.

Elmar Paulke über ...

... die Aufwertung des Standortes Göttingen: Schon als ich das erste Mal in der Lokhalle war, wusste ich, dass das ein geiler Standort für Darts-Events ist. Dieses Jahr wird es noch mal ein wenig anders. Zum ersten Mal ist ein Major-Turnier in Göttingen – und das hat eine größere Bedeutung als ein European-Tour-Event. Ich bin mir sicher, dass die Lokhalle dieses Mal noch viel geiler ausgeleuchtet wird. Das wird richtig gut aussehen.

... den Titelverteidiger:Letztes Jahr hat James Wade nach einer langen Durststrecke mal wieder zwei TV-Turniere gewonnen. Dieser Aufschwung wurde eingeleitet durch die Geburt seines Sohnes im Juli 2018. Danach hat er richtig Gas gegeben und auch die EM gewonnen, viele enge Matches wieder mal für sich entschieden. Das Jahr 2019 ist nicht sein bestes. Aber er hat auch wieder fünf Pro-Tour-Turniere gewonnen. Ich glaube nicht, dass er den Titel verteidigt. Aber chancenlos ist er sicher auch nicht.

... seinen Favoriten: Michael van Gerwen wird schwer zu stoppen sein. In Topform ist er eine Klasse besser als der Rest. Und derzeit ist er richtig gut drauf. Die European Tour hatte in diesem Jahr aber auch so viele unterschiedliche Sieger wie noch nie. Bei der vergangenen WM hat man diese Entwicklung schon gesehen.

Nach dem Karriereende von Phil Taylor hat endgültig ein Generationswechsel eingesetzt. Raymond van Barneveld ist auch weg. Die jungen Spieler haben ganz schön Dampf und eine moderne Art, Darts zu spielen. Diese Jungs mischen die Tour auf.

... seine Geheimfavoriten:Ich denke, dass Mensur Suljovic und Glen Durrant bereit sind, etwas Größeres zu gewinnen. Aber auch der Pole Krzysztof Ratajski darf nicht unterschätzt werden. Er kratzt mittlerweile an den Top 20 der Welt, hat zuletzt auch ein European-Tour-Event gewonnen. Und Dave Chisnall hat ein ganz starkes Jahr. Ebenso wie Gerwyn Price. Es ist einfach eine neue Qualität auf der Tour. Einige Spieler sind jetzt in der Lage, auch mal drei, vier Matches am Stück zu gewinnen. Das macht sie gefährlich.

... die Deutschen:Es ist zwar kein Deutscher bei der EM dabei, ich finde aber, dass sie trotzdem ein gutes Jahr spielen. Ihnen fehlt einfach das eine Highlight. Dadurch, dass zum Beispiel Max Hopp und Gabriel Clemens jetzt die Tour-Card hatten, waren sie gar nicht bei so vielen Turnieren dabei, konnten sich nicht so oft beweisen. Wenn sie dann im Hauptfeld starten und nur eine Runde überstehen, sind die großen Erfolge nicht immer dabei. Gerade Clemens hat aber in diesem Jahr einen Schritt gemacht. Er ist einer, der die Top 30 angreifen kann. Max hat diesen Schritt 2018 gemacht.