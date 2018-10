Darts in Göttingen: Seine Stimme steht für Darts - Kommentator Elmar Paulke

Ohne ihn am Mikrofon fehlt beim Darts immer etwas: Elmar Paulke wurde durch den Sport mit den drei Pfeilen zu einer Kommentatorengröße in ganz Deutschland.

Wenn Michael Buffer mit Smoking und Fliege im Ring steht, dann ist klar: Jetzt wird gleich geboxt. Den Namen Andrew Anthony kennen nur die Wenigsten. Im Darts heißt die Stimme Elmar Paulke.

Anthonys legendäres „EA Sports, it’s in the game“ begeistert aber jeden, der schon einmal den Controller in die Hand genommen hat, um seinen besten Kumpel in Fifa zu schlagen. Es sind Stimmen, die fest mit etwas verbunden sind. Ohne sie ist das Ganze gar nicht möglich. Oder es fehlt eben etwas.

Ähnlich ist es, wenn Darts läuft und Elmar Paulke nicht dabei ist. Der 48-Jährige hat den Sport bei DSF und Sport1 mit groß gemacht und kommentiert mittlerweile auch für ProSieben und Dazn. In der Göttinger Lokhalle wird er an diesem Wochenende bei der European Darts Trophy der „Master of Ceremonies“ sein – der Moderator auf der Bühne. Wir haben mit Paulke über Göttingen und Darts im Allgemeinen gesprochen.

Elmar Paulke über ...

Rob Cross, den Weltmeister und Shootingstar des vergangenen Jahres: 2018 ist kein einfaches Jahr für ihn. Es gibt jetzt eine ganz andere Erwartungshaltung. Die Konkurrenz ist wach. Sie haben keine Angst mehr vor ihm. Der Rob-Cross-Faktor ist jetzt nicht mehr da.

Ich glaube, da ist Golf sehr ähnlich. Du musst selbst treffen. Du kannst auf keinen Fehler eines anderen hoffen, um zu gewinnen. Du kannst an so einem Match zerbrechen. In England nennen sie Darts auch das Golf der Arbeiterklasse. den Standort Lokhalle: Für mich ist das die schönste Halle auf der European Tour. Diese Stahlstreben, die hohen Decken, dieses Flair von Gebrauchtem, Altem – das alles passt zu Darts.

