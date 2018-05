"Hatte mir viel mehr vorgenommen": Darts-Profi Horvat scheitert früh

Kassel. Das hatte sich Dragutin Horvat anders vorgestellt: „Es war enttäuschend. Ich hatte mir viel mehr vorgenommen“, stellte er ernüchtert kurz nach seiner Erstrunden-Niederlage bei den German Darts Masters in der Arena auf Schalke.

Dort, wo sonst die Schalker Bundesliga-Profis auf Torejagd gehen, trafen gestern acht internationale Topstars auf die besten deutschen Spieler. 1:6 unterlag der Kasseler der Nummer zwei der Welt, dem Schotten Peter Wright. Auch die anderen Deutschen scheiterten in Runde eins. „Ich war zu aufgeregt, bin von Beginn an nicht ins Spiel reingekommen“, sagte Horvat. „Der Gegner spielte dabei weniger eine Rolle. Ich habe mir selbst viel Druck gemacht. Peter spielt jedes Wochenende vor tausenden Zuschauern. Die Kulisse war schon mächtig, das war eine Atmosphäre wie beim Fußball.“ 20 000 Zuschauer bei einer Darts-Veranstaltung gab’s noch nie – sie bedeuten Weltrekord. Damit fiel die Uralt-Bestmarke aus dem Jahr 1939, als 14 000 Fans zu einem Turnier nach London gekommen waren. Für Horvat geht’s am Mittwoch weiter. Dann findet in Frankfurt die Qualifikation für das Turnier der European Tour in Kopenhagen statt. Nur acht von etwa 100 Startern lösen das Ticket für Dänemark.