Darts-Weltmeister Rob Cross vor Türnier in Göttingen: Alles ist anders

Kassel/Göttingen. Vor der European Darts Trophy an diesem Wochenende in Göttingen haben wir ein Interview mit dem amtierenden Weltmeister Rob Cross geführt.

Dass die European Darts Trophy in Göttingen ein Erfolg ist, steht schon jetzt fest – bevor der Sieger 2018 überhaupt ermittelt wurde. Denn weil der Veranstalter von der Göttinger Lokhalle begeistert ist, gibt es im kommenden Jahr definitiv wieder Darts in Südniedersachsen – und dazu noch eine Aufwertung.

2019 wird die EM in der Lokhalle ausgetragen. Das heißt, das Turnier wird live im TV übertragen und den Abschluss der European Tour bilden. Einer, der dann zu den Favoriten zählen wird, ist Rob Cross. Der 28 Jahre alte Engländer ist der Shootingstar des vergangenen Jahres und aktueller Weltmeister. 2017 stand er in Göttingen im Finale, dieses Mal will er mehr. Wir haben im Interview mit ihm über Veränderungen, Familie und Altmeister Phil Taylor gesprochen.

Herr Cross, haben Sie schon realisiert, was im vergangenen Jahr passiert ist?

Rob Cross:Es war eine fantastische Zeit. Es war wie ein Traum. Und um ehrlich zu sein: Ich hätte niemals gedacht, dass alles so schnell passiert.

Große Siege bringen auch große Veränderungen. Was hat sich für Sie in den vergangenen Monaten verändert?

Cross:Alles ist anders. Nachdem ich ins professionelle Darts-Geschäft gewechselt bin, war mein Ziel, nach ganz oben zu kommen. Und ich verbessere mich und lerne immer noch jeden Tag. Ich liebe dieses Spiel und auf der Bühne zu stehen. Deswegen glaube ich, dass ich jeden schlagen kann.

Sie haben es gesagt, 2017 war wie ein Traum. Wie schwierig ist es, diese Leistung nun zu bestätigen?

Cross:Das ist ziemlich hart. Weil eben alles anders ist. Vor allem das erste halbe Jahr 2018 war eine große Herausforderung für mich. Weil ich die WM gewonnen habe, bin ich direkt in die Premier League gekommen. Das heißt, ich musste jede Woche spielen und dazu auch bei den Major Turnieren. Das war eine riesige Umstellung.

Sie haben einmal in einem Interview gesagt, dass die Familie das Wichtigste für Sie ist. Wie schwer ist es jetzt? Sie reisen ziemlich viel.

Cross:Es ist viel schwieriger als vorher. Ich musste viel dazulernen. Jede Woche habe ich eine neue Erfahrung gemacht. Aber ich habe mich nun daran gewöhnt. Und ich verbringe so viel Zeit mit meiner Familie, wie ich kann.

Sie haben gesagt, dass Sie irgendwann die Nummer eins der Welt sein wollen. Wann wird das sein?

Cross:Das ist meine Ambition. Und das sollte für jeden Spieler so sein. Aber ich denke, dass es für mich noch eine ganze Weile dauern wird, bis es so weit ist. Michael van Gerwen ist immer noch so weit weg von Peter Wright, Gary Anderson und mir. Wir wissen alle, dass wir ein paar große TV-Turniere gewinnen müssen, um ihn zu überholen. Aber du weißt nie, was passiert. Ich denke, dass es in den kommenden Jahren durchaus realistisch ist, irgendwann die Nummer eins zu sein.

Bevor Sie zum Darts kamen, waren Sie Elektriker. Ist es für Sie vorstellbar, in den alten Job zurückzugehen?

Cross: Ich bin nicht sicher, ob ich mich überhaupt erinnern könnte, was ich als Elektriker machen muss. Meine tägliche Routine hat sich komplett verändert. Ich denke, momentan wäre es ein komisches Gefühl, wieder meinen alten Job zu machen.

Es gibt einige Spieler, die ziemlich verrückt aussehen. Peter Wright zum Beispiel. Werden wir irgendwann auch einen verrückten Rob Cross auf der Bühne sehen?

Cross: Das wäre nicht ich. Ich denke nicht, dass ich mir in nächster Zeit einen Irokesenschnitt zulegen werde. Eine der schönen Sachen beim Darts sind die ganzen unterschiedlichen Charaktere. Spieler wie Peter Wright oder Simon Whitlock stechen da heraus. Aber ganz egal wie du aussiehst: Am Ende musst du gute Darts werfen.

Im WM-Finale haben Sie die Karriere von Phil Taylor mit einer Niederlage für ihn beendet. Wie war es, die Legende dieses Sports so in die Rente zu schicken?

Cross:Es war ein komisches Gefühl. Ich habe versucht, meine beste Leistung abzurufen, als ich sie gebraucht habe. Phil Taylor war mein Held, als ich aufgewachsen bin. Es war großartig, gegen ihn zu spielen. Aber ich wusste, dass ich an diesem Abend die Fans nicht auf meine Seite ziehen kann. Also musste ich fokussiert bleiben.

2017 Jahr standen Sie in Göttingen im Finale. Also werden sie dieses Mal gewinnen?

Cross:Das wäre ein Traum. Aber es sind viele gute Spieler dabei. Versprechen kann ich es also nicht.

Zur Person

Rob Cross (28) wurde am 21. September 1990 in Pembury in England geboren. Mittlerweile wohnt er in Hastings an der Südküste. Bevor Cross professionell Darts spielte, arbeitete er als Elektriker. So entstand sein Spitzname „Voltage“ (Deutsch: Spannung). Seine Profikarriere begann im März 2017. Gleich in seinem ersten Jahr bei der PDC sicherte sich Cross den WM-Titel. Im Finale schlug er Phil Taylor in dessen letzten Match seiner Karriere. Cross ist verheiratet und hat drei Kinder.

