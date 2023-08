Aushängeschild des TSV Waldkappel geht: Christoph Schiller beendet Karriere

Von: Maurice Morth

Teilen

Wie man ihn kennt: Aus allen Lagen erzielte Offensivspieler Christoph Schiller Tore für den TSV Waldkappel. Hier per Fallrückzieher gegen den 1. FV Bebra im Juli 2012. © Florian Künemund

Christoph Schiller ist in den vergangenen Jahrzehnten das Aushängeschild der Fußballer des TSV Waldkappel gewesen. Mit 49 Jahren beendet er nun seine erfolgreiche Karriere.

Waldkappel – Fällt der Blick auf die herausragende Fußballkarriere von Christoph Schiller, dann sprechen über 1000 Spiele und knapp 750 Tore für sich. Mit dieser Bilanz im Gepäck hat sich der mittlerweile 49-jährige Vollblutstürmer vom TSV Waldkappel nun dazu entschlossen, seine Fußballschuhe an den Nagel zu hängen.

Dass ihm dieser Schlussstrich nach 40 Jahren nicht einfach fällt, das merkt man besonders, als im Gespräch die Frage danach fällt, was ihm der TSV Waldkappel bedeute. Denn Worte kommen nicht aus seinem Mund, stattdessen werden Schillers Augen glasig, er muss sich sammeln.

Ein Zeichen solle seine Entscheidung sein. Vor allem dafür, dass nun Jüngere mehr Verantwortung übernehmen müssten und auch erst wachsen könnten, wenn die älteren Spieler einen Schritt zur Seite machen würden.

Christoph Schiller: „Ich habe die Gegner immer gestresst“

Mit neun Jahren begann Schiller mit dem Fußball beim TSV, profitierte früh davon, dass er parallel auch äußerst erfolgreich Leichtathletik betrieb.

Schon im Alter von 17 Jahren wurde er in den Seniorenbereich hochgezogen, spielte in all den Jahren in der Bezirksliga, Kreisoberliga und A-Liga. „Früher war meine Schnelligkeit sicherlich eine Stärke, vor allem war es aber der Gedanke, immer weiter zu machen. Ich habe die Gegner immer gestresst, besonders die Verteidiger“, sagt der 49-Jährige.

An große Schlachten erinnert er sich. Beispielsweise an Derbys gegen Schemmern vor 350 Zuschauer, bei denen es ordentlich auf die Knochen gab.

Als schönste Erlebnisse nennt er aber nicht einmal eines seiner vielen Tore, in manchen Saisons waren es fast 50 an der Zahl, die er zur Verzweiflung vieler Verteidiger aus jeder Lage und mit nahezu jedem Körperteil erzielen konnte, sondern vor allem die mannschaftlichen Erfolge wie Aufstiege und Klassenerhalte.

Auch dank seiner Mutter nie den Verein gewechselt

Dass der Hetzeröder trotz seines ausgeprägten Torriechers seinem Herzensverein immer die Treue hielt, das ist aber auch seiner Mutter zu verdanken: „Ich hatte in einem Sommer mal Angebote von elf verschiedenen Vereinen, zum Teil mit horrenden Summen und Vergütungen. Meine Mutter sagte daraufhin zu mir, dass sie bald verrückt werde, und gab mir den folgenden Ratschlag: Freunde verkauft man nicht und Geld verdient man mit der Arbeit. Ab diesem Zeitpunkt habe ich mir erst gar keine Angebote mehr angehört.“

Für ihn sei die Vereinszugehörigkeit immer auch eine moralische Geschichte gewesen.

Zum Gespräch trafen wir Christoph Schiller Anfang der Woche in Eschwege. © Privat

„Früh mit so gestandenen Spielern wie Jörg Mühlhause, Kai Apel und Michael Karthaus zu spielen, zu denen man aufschauen konnte, das hat in mir auch den Anspruch wachsen lassen, selbst etwas beim TSV zu hinterlassen. Vielleicht später auch ein bisschen in einer Reihe mit solchen Spielern zu stehen“, gibt Schiller zu.

Und für welchen Klub hätte er Waldkappel vielleicht doch verlassen? „Weidenhausen, einfach aus Respekt vor dem sportlich Erreichten, und SV Hasselbach, wo man sich menschlich immer sehr wohlgefühlt hat“, sagt er.

Familie hielt ihm in all den Jahren den Rücken frei

Wohl, das fühlte er sich immer auch bei seiner Familie in Hetzerode. Im „positiven Sinne“ sei sein Vater auf dem Sportplatz der größte Kritiker von ihm und seinem Zwillingsbruder Martin gewesen, viel habe er auch von seinem fünf Jahre älteren großen Bruder Holger mitgenommen.

„Haus Schiller war immer besonders, auch, weil meine Eltern parallel immer weitere Pflegekinder hatten, um die sie sich kümmerten. Am Sonntag brauchte meine Mutter jedenfalls kein Mittagessen kochen, denn da gab es nur den Fußball“, sagt er.

Überhaupt sei es die Familie gewesen, die ihm in all den Jahren den Rücken gestärkt habe. Mit seiner Ehefrau und deren Sohn Paul (9) lebt Schiller mittlerweile in Kaufungen, auf seine beiden Kinder Til (18) und Lia (14) sei er wirklich sehr stolz.

„Heute gibt es mehr Kurzpassspiel“

Nach dem Abitur an der Friedrich-Wilhelm-Schule in Eschwege arbeitete er als Industriekaufmann bei Massey-Ferguson, studierte anschließend Wirtschaftswissenschaften in Kassel und ist mittlerweile seit knapp 20 Jahren bei Schlüter Baumaschinen in Eschwege als Gebietsverkaufsleiter tätig. In all dieser Zeit habe sich auch viel auf dem Fußballfeld geändert.

„Ich komme noch aus der Zeit mit Libero und zwei Manndeckern. Als Stürmer wurde ich damals viel mit langen Bällen gefüttert, heute gibt es viel mehr Kurzpassspiel. Nach vorne ist Fußball langsamer geworden, zudem war es früher mehr Körperlichkeit“, so Schiller. Auch die Einstellung zum Fußball habe sich geändert. „Ich trage im Training manchmal noch eine Hose, die ist schon 20 Jahre alt. Für mich war immer wichtig, was auf dem Platz passiert, nicht das zur Schau stellen.“

Nur positive Worte über den Menschen Schiller

Respekt, das ist das, was herauszuhören ist, spricht man mit TSV-Verantwortlichen über Schiller. So sagt Henrik Stöber, der Vorsitzende der Fußballabteilung, dass sich solche Menschen und solche Sportler wie der 49-Jährige jeder Verein und jede Mannschaft nur wünschen könne.

„Christoph glänzte immer mit Einsatz, Fingerspitzengefühl und der Bereitschaft im Verein anzupacken. Er war in den letzten 30 Jahren unser Aushängeschild und ich erinnere mich noch gerne an die vielen sportlichen Highlights auf dem Platz, aber auch an die Kameradschaft außerhalb.“

Sich selbst habe er nie wichtig genommen, sagt Schiller. Er habe „tolle Typen“ kennenlernen dürfen und empfinde eine „Liebe hoch zehn“ gegenüber dem TSV. Wie sehr, das bewies er erst vergangene Woche, als er angesichts von Personalnot doch nochmal beim 2:1-Auswärtssieg in Rommerode für den TSV II auflief und vom eigentlichen Rücktritt zurücktrat.

„Ich werde meinen Verein niemals im Stich lassen“, so der Angreifer. Nie geht man so ganz – das wird wohl mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch für den 49-Jährigen gelten.

(Maurice Morth)